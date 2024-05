Endless Love anticipazioni 9 maggio: Emir minaccia Leyla di svelare tutta la verità a Nihan e Ozan

NEWS

Andrea Sanna | 8 Maggio 2024

Endless Love

Le nuove anticipazioni di Endless Love per la puntata del 9 maggio le potete trovare in questo articolo. Cosa succederà nella serie turca?

Anticipazioni Endless Love 9 maggio

Dopo l’appuntamento di mercoledì 8 maggio, su Canale 5 oggi 9 maggio è disponibile un nuovo appuntamento con la soap opera.

Le anticipazioni di Endless Love cosa prevedono? Kemal grazie all’aiuto di Zehir intrappola i due uomini che l’hanno accoltellato. Decide quindi di consegnarli alla polizia affinché possano costituirsi.

Emir dopo aver scoperto il segreto di Leyla, si presenta da lei e dichiara di essere a conoscenza di tutta la verità: ha scoperto che è la sorella di Vildan e dunque zia di Nihan. L’uomo la invita quindi a rivelargli tutti i suoi segreti, altrimenti rischia di essere perseguitata dalla stampa.

Leyla non cede alle minacce di Emir e lo caccia via, poi chiama subito Kemal per raccontargli tutto. Quest’ultimo le suggerisce di dire la verità a Nihan il prima possibile. Ma Emir anticipa i tempi e prima che la ragazza possa arrivare a casa di Leyla, svela a lei e Ozan di conoscere il segreto.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Dopo le anticipazioni di Endless Love concentriamoci sul dover scoprire quando va in onda e quante puntate sono della soap turca.

Per prima cosa possiamo dire che dal lunedì al venerdì Endless Love va in onda alle 14:10 su Canale 5. Ma non solo perché ora la serie avrà un nuovo appuntamento: il venerdì, eccezionalmente in seconda serata, dopo Terra Amara, quindi intorno alle 23:30.

A seguire anche il sabato dalle 14:45 alle 16:30, su Canale 5, vediamo la trasmissione di tre episodi.

Quante puntate sono in totale? In Turchia la serie TV ha due stagioni con 35 e 34 episodi. In Italia vedremo più puntate a causa della breve durata di ogni appuntamento (circa 25/35 minuti).

Dove vederlo in TV e streaming

In TV e streaming dove vedere Kara Sevda? Endless Love si può seguire non solo su Canale 5, agli orari indicati, ma anche in streaming su Mediaset Infinity.

Secondo le vostre esigenze potete decidere se da sito o app, ma in ogni caso avete modo di seguire la puntata in diretta o in un secondo momento, scoprire la trama e dunque come finisce Endless Love.

Domani vi attendono nuove anticipazioni!