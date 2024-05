NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Maggio 2024

In queste ore è uscito il nuovo singolo di Emma Marrone, intitolato Femme Fatale, e il brano ha già conquistato il web.

Arriva il nuovo singolo di Emma Marrone

Sono stati mesi decisamente importanti gli ultimi per Emma Marrone. Solo lo scorso ottobre infatti la cantante ha pubblicato il suo nuovo album, Souvenir, che ha ottenuto un successo pazzesco. Successivamente l’artista salentina è partita per il suo tour di club, che ha registrato sold out su sold out. Ma non è finita qui. Lo scorso febbraio Emma è anche tornata in gara al Festival di Sanremo, dove ha presentato la canzone Apnea. Nei prossimi mesi nel mentre la Marrone riprenderà la sua tournée, che la porterà in giro in tutta Italia per tutta l’estate. Infine in autunno sono previsti una serie di palasport, che chiuderanno questo anno incredibile.

In queste ore intanto per tutti i fan dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è arrivata una grande sorpresa. Emma ha infatti rilasciato il suo nuovo singolo, intitolato Femme Fatale. Si tratta di una vera hit tutta da ballare, scritta da Jacopo Ettorre con Jvlu e Starchild. Proprio in merito al brano l’artista sui social ha affermato: “Fare cose belle è sempre pazzesco! Farle con persone belle ancora di più! Vi amo”.

Il nuovo singolo di Emma Marrone intanto in queste ore sta già conquistando il web e già in molti l’hanno eletta come la hit dell’estate. Senza dubbio infatti nelle prossime settimane Femme Fatale ci farà ballare e cantare e di certo si tratta di una grande soddisfazione per la cantante.

Nel mentre Emma sta anche lavorando al prossimo capitolo del suo album, che sarà un continuo di Souvenir. Ma come ci stupirà stavolta la Marrone? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre farle un grande in bocca al lupo.