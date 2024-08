Durante la giornata di oggi si è tenuta la gara di salto con l’asta alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta francese Anthony Ammirati si è reso protagonista di un incidente hot, che non è passato inosservato e che gli è costato la finale ai Giochi Olimpici.

Olimpiadi, atleta protagonista di un incidente hot

Queste Olimpiadi di Parigi 2024 ci stanno offrendo parecchi spunti. Che si tratti dei nostri italiani, da Thomas Ceccon a Nicolò Martinenghi, per passare ancora a Lorenzo Musetti, sono tanti gli atleti che stanno facendo parlare di sì. E tra questi ora spunta anche il francese Anthony Ammirati, resosi protagonista di un incidente hot durante la gara di salto con l’asta.

Durante il turno di qualificazione del gruppo A (dove era presente anche il connazionale Thibaut Collet), l’atleta ha gareggiato alle Olimpiadi di Parigi, ma ha chiuso con un 12esimo posto e un’altezza raggiunta di 5,60 metri. Ebbene Anthony Ammirati nel corso della sfida ha avuto un particolare momento, che è diventato piuttosto virale sui social.

Al salto con l’asta, atleta ha preso male le misure e nel girarsi ha colpito involontariamente l’asta con le sue parti intime. Inutile dirvi che è bastato davvero poco (a causa anche dei replay), affinché il video dello sportivo francese facesse il giro del web. I fan delle Olimpiadi non hanno potuto che notare questo particolare e non sono mancate battutine di vario genere. Frasi che vi risparmiamo!

Ma ecco il preciso istante in cui si è verificato il fatto…

una sconfitta che è anche una vittoria pic.twitter.com/gr2j8eemeM — matteo (@matteo105) August 3, 2024

Chiaramente questo errore ha significato solo una cosa per Anthony Ammirati: dire addio alla finale delle Olimpiadi di salto con l’asta. Un risultato che probabilmente non si sarebbe aspettato, così come il fatto che involontariamente l’ha coinvolto e i commenti che ne sono seguiti. Anche se, in questi casi, è stato inevitabile accadesse!