1 Emma Marrone si concede alcuni giorni di relax in barca col suo fidanzato Nikolai Danielsen: i due paparazzati mentre si scambiano baci e tenerezze

Ne ha fatta di strada Emma Marrone da quando sedeva tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo aver vinto il talent show per la cantante salentina sono arrivati una serie di traguardi, successi e soddisfazioni personali, e senza dubbio ad oggi si conferma come una delle artiste italiane più amate e seguite di sempre. Solo qualche mese fa Emma ha festeggiato i suoi primi 10 anni di carriera e per l’occasione è uscito l’album Fortuna, che è stato un vero e proprio successo. Nel mentre però lo scorso anno la Marrone ha dovuto anche fare i conti con una terribile malattia. Tutto però si è risolto nel migliore dei modi, e oggi la cantante è una donna nuova, che si gode la vita e il suo successo.

Come se non bastasse da circa un anno Emma ha anche ritrovato l’amore, al fianco del modello norvegese Nikolai Danielsen. Ciò nonostante la coppia, pur frequentandosi da diverso tempo, non è mai uscita allo scoperto, preferendo mantenere la privacy e la riservatezza. Adesso però per la prima volta arrivano delle bellissime foto che ritraggono la Marrone e il suo fidanzato Danielsen insieme durante una vacanza in barca a Positano intenti a scambiarsi dolci baci e tenerezze. A pubblicare gli scatti è il settimanale Diva e Donna, che ha paparazzato la cantante e il modello.

Pare dunque che Emma Marrone e il suo fidanzato Nikolai siano in perfetta sintonia, e nulla sembrerebbe scalfire la loro felicità. Nel mentre la cantante continua a pensare anche alla sua carriera, e dopo il rinvio del tour a causa della pandemia, l’artista salentina arriverà a X Factor in qualità di giudice. Come se non bastasse il prossimo 28 agosto Emma pubblicherà anche il suo nuovo attesissimo singolo, Latina, che sta già facendo discutere.

Scopriamo ulteriori informazioni sul brano e le parole della Marrone in merito.