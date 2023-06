NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Giugno 2023

La divertente reazione di Emma Marrone

È un periodo importante questo per Emma Marrone. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi infatti da poche settimane ha rilasciato il suo nuovo singolo, Mezzo Mondo, che sta ottenendo un ottimo successo. Il pezzo anticipa il prossimo album di inediti della cantante, che arriva a 4 anni da Fortuna e che vedrà la luce nei prossimi mesi. Nel mentre in questi giorni Emma sta partecipando a diverse kermesse musicali, durante le quali sta presentando proprio questo nuovo brano, che ha conquistato il pubblico.

Nelle ultime ore intanto sui social sta girando un simpatico video che vede protagonista proprio l’artista salentina. Nel filmato in questione vediamo Emma mentre viene inseguita da un’ape mentre canta sul palco, e la sua reazione ha fatto divertire il web. Come in molti sapranno infatti la cantante ha da sempre il terrore per gli insetti, e già in passato aveva fermato un concerto dopo che sul palco era salita una cavalletta.

Di recente intanto Emma Marrone è stata ospite del podcast di Fedez Muschio Selvaggio, e nel corso della chiacchierata ha parlato di quella volta in cui cucinò per Kanye West. Queste le sue dichiarazioni in merito

“Mi chiama una mia amica, era tardi, e mi fa: ‘vieni a casa che tra poco arriva Kanye West e se ha fame io non so neanche mettere su un piatto di pasta’. Io non ci credevo. Vado a casa di questa mia amica, eravamo io, lei e il compagno, poi sono arrivati un paio di amici. Poi citofonano alla porta ed era Kanye West. […] Poi a un certo punto ha detto di aver fame, io ho aperto il frigo e non c’era niente. Mi sono inventata sto piatto di pasta che lui ha gradito molto. Poi ha voluto fare la foto, l’ha fatta anche col suo cellulare. Non ci siamo nemmeno scambiati il numero. Mai più visti. Sicuramente si ricorda più del piatto di pasta che di me”.