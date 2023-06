NEWS

Nicolò Figini | 21 Giugno 2023

Sanremo 2024

Ecco quali sono i nomi delle due possibili co-conduttrici in lizza per il Festival di Sanremo 2024

Due nuove possibili co-conduttrici per Sanremo 2024

Pochi giorni fa Amadeus è stato ospite del TG1 Mattina Estate condotto da Giorgia Cardinaletti. In questa occasione, tra le altre cose, ha anche avuto l’occasione di poter parlare del Festival di Sanremo 2024. Il presentatore ha confermato che questa sarà la sua ultima kermesse per un po’ di tempo:

“Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni. Giuro che non c’è una sfida con me stesso. Non vivo nell’ossessione di battere i record precedenti.

Sanremo oggi ha una sua forza, tutto parte dalle canzoni in gara, spero solo di ascoltarne tante e avere l’imbarazzo della scelta. Stiamo lavorando alla scenografia e ho iniziato ad ascoltare qualcosina, il tutto comincia a giugno/luglio. […] Quanti Big ci saranno? Ancora non lo so, non ho deciso. Sarà la bellezza delle canzoni a stabilire i numeri della gara”.

In queste ore, invece, son stati diffusi nuovi rumor sulle possibili co-conduttrici di Sanremo 2024. Al momento non abbiamo certezze, ma pare che siano sempre più vicine a essere confermate Ema Stokholma e Andrea Delogu. Questo almeno quanto rivelato dal quotidiano Domani e riportato anche da Cinguetterai. Che cosa c’è di vero non lo sappiamo, quindi tutto ciò va preso con le pinze.

Noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.