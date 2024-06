Emma Marrone nel corso di un’intervista ha parlato del suo rapporto con Tony Effe e lo ha difeso da tutte le critiche che gli sono state lanciate. Ecco il video.

Emma Marrone parla di Tony Effe

Tony Effe ed Emma Marrone hanno collaborato lo scorso anno per produrre la hit di successo “Taxi sulla luna“. Quest’anno il rapper ha deciso di lavorare con Gaia per un altro brano molto popolare intitolato “Sesso e samba“. Alcune volte Tony è stato oggetto di critiche perché alcuni utenti sul web affermano che i temi trattati nelle sue canzoni siano pericolosi e creino un danno nella società.

Viene attaccato per il modo in cui si parla della donna all’interno dei suoi testi o comunque di rapper che fanno un genere musicale simile. A difenderlo ci ha però pensato Emma stessa nel corso di una recente intervista, come vediamo anche dal video qui sotto. L’artista rivela che Tony è un ragazzo completamente diverso nella vita reale.

LEGGI ANCHE: Sabrina Ferilli compie 60 anni! Buon compleanno al simbolo della “Grande Bellezza” italiana

L’ex allieva di Amici specifica che è molto educato, sensibile e l’ha sempre trattata con rispetto. Non bisogna mai giudicare un libro dalla sua copertina perché a volte capita di sbagliarsi, come in questo caso specifico. A volte coloro che pubblicano foto di gattini o di Padre Pio, come lei stessa afferma, sono gli stessi che poi la insultano sui social:

“Ho lavorato con Tony la scorsa estate e sì, il pezzo parlava della fi*a e della donna, però lui nella vita reale è la persona più sensibile ed educata… Raramente sono stata trattata come una regina come ha fatto lui con me. Di un’educazione e una sensibilità… Quello è il suo genere, è il suo claim. Poi c’è gente che magari sono ‘sole, cuore, amore’ e nella vita sono dei pezzi di me*da.

Bisogna distinguere il genere da quello che poi la persona è nella vita reale. Perché quelli che mi insultano sui social hanno le foto dei gattini, di Padre Pio e della preghiera a Lourdes, però poi mi scrivono ‘bast**da devi morire’. Quindi non possiamo relegare a un genere musicale le problematiche sociali in Italia e nel mondo.

Voi siete d’accordo con il discorso di Emma Marrone? Fatecelo sapere con un commento.