In queste ultime ore è stato rivelato da Biagio D’Anelli che una nota conduttrice avrebbe provato a entrare senza biglietto al concerto di Ultimo. Ecco il racconto del succoso retroscena.

Il gossip sulla conduttrice al concerto di Ultimo

Ultimo ha concluso il suo tour negli stadi di tutta Italia registrando un sold out dietro l’altro. Una delle date svolte all’Olimpico di Roma, sua città natale, ha anche annunciato di stare aspettando un bambino insieme alla fidanzata Jacqueline. Oggi però spunta un’indiscrezione inedita che solo indirettamente ha a che fare con il cantante, in quanto pare che a Torino una nota conduttrice abbia tentato di introdursi al concerto senza biglietto.

A raccontare questo inedito retroscena ci ha pensato Biagio D’Anelli all’interno del programma radiofonico Turchesando. La presentatrice sarebbe stata in compagnia di una sua amica e pur non avendo modo di accedere all’evento avrebbe comunque tentato perché “convinta che l’avrebbero fatta entrare perché famosa“, ma così non è stato.

Pare che la conduttrice sia stata richiamata dallo staff e poi invitate a fare il biglietto prima di entrare. Stando alle parole di D’Anelli la professionista avrebbe anche chiesto ai membri della sicurezza “ma non mi avete riconosciuta?” per poi tornare indietro e acquistare il biglietto. Queste le parole di Biagio:

“Gusto così, tutti pagano facendo sacrifici. Un conto è se l’artista è tuo amico, ti invita e vai, altrimenti paghi il biglietto come tutti i fan normali. Lei ha pagato il fatto di dire ‘io sono questa ed entrerò tranquillamente, intanto mi conoscono'”.

Per il momento l’esperto di gossip non ha fatto il nome della conduttrice che ha tentato di entrare al concerto di Ultimo senza un biglietto. Vi terremo informati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più, ma probabilmente la sua identità non verrà mai rivelata neanche nei prossimi giorni.