In queste ore è arrivata la risposta di Sfera Ebbasta al video del fan che ha tentato di abbracciarlo sul palco a San Siro. Ecco che cosa ha detto il trapper sul proprio profilo Twitter.

La replica di Sfera Ebbasta

Qualche giorno fa Sfera Ebbasta si è esibito per due giorni di fila a San Siro e ha fatto il pieno di pubblico. Un vero e proprio successo anche se per un paio di volte è stato interrotto da dei ragazzi che sono saliti sul palco per abbracciarlo. Il secondo ha avuto più sfortuna perché il trapper lo ha respinto un po’ infastidito e ha chiesto agli spettatori di non disturbarlo in questo modo.

A distanza di pochi giorni è arrivata la replica del ragazzo in questione, il quale si è voluto scusare per il suo comportamento. Ha anche affermato di non essere arrabbiato con Sfera, aggiungendo che continuerà a rimanere il suo cantante preferito per sempre:

“Ciao, io sono quello he ieri è salito sul palco di Sfera e che poi è stato respinto. Vedo che tanta gente nei commenti sta andando contro Sfera e può essere in parte giusto per il modo sbagliato che ha usato nei miei confronti. Ma è sbagliato anche quello che io ho fatto, quindi comprendo.

Lui avrebbe potuto cambiare il modo ma non me la prendo con Sfera perché anche io al suo posto avrei fatto la stessa cosa. Resterà comunque il mio idolo e continuerà ad ascoltare le sue canzoni”.

Questa mattina Sfera Ebbasta ha invece scritto un suo messaggio di scuse su Twitter in cui chiede perdono al fan che ha trattato un po’ male. Nella foto qui sotto possiamo leggere che non voleva avere quell’atteggiamento e gli ha fatto una proposta per farsi perdonare: “Se qualcuno lo conosce me lo linki egli regalo un accredito per uno degli show del 2025“.

La risposta di Sfera Ebbasta

Tutto è bene quel che finisce bene e le parti in causa adesso potranno lasciarsi alle spalle questa spiacevole situazione.