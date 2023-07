NEWS

Andrea Sanna | 19 Luglio 2023

Emma Marrone

Presa di mira per l’ennesima volta da alcuni utenti a causa del suo peso, Emma Marrone replica su Instagram

La replica di Emma Marrone

Emma Marrone per l’ennesima volta si trova a dover fare i conti con il bodyshaming sui social network. L’amata cantante ha voluto commentare l’accaduto sui social e zittire così l’hater che l’ha offesa.

Ieri una pagina dedicata alla cantante ha pubblicato su TikTok un’esibizione di Emma Marrone sul palco. Tanti i commenti ricevuti e apprezzamenti alla performance canora. Tutti hanno riconosciuto l’abilità dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi di saper coinvolgere il pubblico e portare a casa spettacoli di alto livello.

C’è anche chi, però, ha pensato bene di concentrarsi su altro. All’occhio di molti infatti è balzato un pensiero, che va a toccare la forma fisica di Emma Marrone anziché il suo talento: “Sì Emma tra poco spacca il palco se continua così”, ha scritto una signora di nome Claudia.

Se una fanpage è intervenuta per prendere le parti dell’artista, quanto detto non è sfuggito a Emma Marrone. La cantante, che è sempre molto attenta a quello che succede intorno a lei, ha pensato bene di rispondere condividendo lo screen tra le storie di Instagram.

Ecco la replica: “Buongiorno dal medioevo. Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di mer**. Fai schifo Claudia. Immensamente schifo”. Se questa persona voleva attirare in qualche modo l’attenzione di Emma Marrone, sembra esserci riuscita. Peccato averlo fatto nel peggiore dei modi e con le parole più sbagliate. Giudicare la persona dal peso o dall’aspetto fisico, di certo è un gesto davvero poco carino. E giustamente la cantante l’ha fatto notare.

La storia Instagram di Emma Marrone

Insomma ancora una volta Emma si è trovata costretta a ribattere ad attacchi di pessimo gusto da parte degli hater. Da parte dei suoi fan Emma ha ricevuto ampio supporto e in molti sono intervenuti in sua difesa.