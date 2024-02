Emma Marrone racconta cosa le disse Taylor Swift quando aprì il suo primo e unico concerto in Italia (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Febbraio 2024

Questa mattina a Viva Rai 2 Emma Marrone ha raccontato di aver aperto il primo e unico concerto di Taylor Swift in Italia. Poi ha rivelato di che cosa hanno parlato in quell’occasione.

Il racconto di Emma Marrone

Ormai manca davvero pochissimo tempo al ritorno di Taylor Swift in Italia: il 13 e 14 luglio 2024 porterà il suo “The Eras Tour” allo Stadio San Siro di Milano. I fan non stanno più nella pelle e aspettano con ansia di poter vedere la loro beniamina esibirsi sul palco, per tanti di loro sarà anche la prima volta. Non tutti possono permettersi di andare all’estero e per tale ragione solo i suoi primissimi follower hanno avuto la possibilità di vederla nel 2011 al Forum di Assago. Qualcuno potrebbe ricordarsi che era presente anche Emma Marrone.

La cantante, reduce dal Festival di Sanremo, ha raccontato la sua esperienza ai microfoni di Viva Rai 2 questa mattina. Forse la maggior parte della gente non lo sa ma la Marrone ha aperto il primo e unico concerto di Taylor Swift in Italia. E ancora non sapeva che si stava esibendo per colei che 12 anni dopo avrebbe conquistato l’industria musicale internazionale.

In un primo momento non se lo ricordava nemmeno lei e ha dovuto essere aiutata, ma poi ha rivelato di averla conosciuta e di averci parlato. Ha usato solo belle parole descrivendola come una persona gentile e carina:

“Molto carina, è stata molto simpatica. Era rimasta lì a vedere le mie prove e mi ha fatto i complimenti. Lei mi ha detto che avevo una bellissima voce e che era contenta che un’altra donna aprisse il suo primo concerto in Italia. Anche il suo staff è stato molto gentile”.

Anche Emma Marrone ha confermato, quindi, ciò che tutti coloro che conoscono Taylor Swift hanno sempre detto. Ai più fortunati adesso non resta che aspettare luglio 2024 per poter assistere alla sua performance dal vivo e cantare insieme a lei a squarciagola. Inoltre ci si domanda chi aprirà i suoi due concerti ma al momento non lo sappiamo ancora.