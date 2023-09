NEWS

Nicolò Figini | 4 Settembre 2023

Nilufar Addati conquista Venezia 80

Nilufar Addati si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. In questi giorni, come tanti altri suoi colleghi, anche lei ha preso parte alla Mostra del Cinema di Venezia 80 e ha stregato tutti i presenti e il web con la sua bellezza ed eleganza.

L’ex volto del dating show di Maria De Filippi, infatti, è arrivata in città con un abito floreale e i commenti sono stati: “Sempre una delle più belle ed eleganti” oppure “Mi dispiace per gli altri ma è sempre la più bella“. I complimenti continuano anche con “Nilufar è una dea, il vestito stupendo“.

Come possiamo vedere anche nel video qui sotto, poi, ha cambiato abito in occasione del red carpet di Venezia 80. Ha scelto un vestito lungo, bianco e con lo strascico. Gli utenti suoi fan, ovviamente, anche in questo caso sono impazziti: “Scesa direttamente dall’Olimpo“. O ancora: “Una delle troniste più belle di sempre. Lei è una di quelle bellezze particolari, molto raffinata. Per me è perfetta“.

La stessa reazione il web l’ha avuta anche per una coppia molto amata. Stiamo parlando di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Anche loro hanno sfilato sul red carpet alla Mostra del Cinema e hanno rubato la scena qualche giorno fa.

Tantissimi i commenti di apprezzamento su Twitter: “I più belli, i più profumati, i più acclamati, i più rilevanti, i più tutto“. O ancora “Il principe e la principessa che ci fanno sognare, emozionare. Un amore così grande“.

Voi cosa ne pensate di questi red carpet di Venezia 80? Fatecelo sapere con un commento. Seguiteci, nel mentre, per tante altre news.