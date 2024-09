Con uno struggente post condiviso sui suoi social, Emma Marrone ha ricordato il padre Rosario, morto due anni fa a seguito di una lunga malattia.

Il post di Emma Marrone

Era il 4 settembre 2022 quando Rosario Marrone, padre di Emma, veniva a mancare a seguito di una lunga malattia. Da quel momento la celebre artista salentina, da anni nel cuore di noi tutti, ha ricevuto un affetto incondizionato da parte del pubblico che non ha mai smesso di supportarla e sostenerla e più volte nel corso del tempo ha ricordato il papà, al quale era legatissima. I due infatti per anni hanno girato il mondo insieme e proprio Rosario era presente in tutti i momenti importanti della carriera di sua figlia.

Questa mattina intanto, nonostante l’anniversario della morte ricorra nella giornata di domani, Emma Marrone ha deciso di pubblicare uno struggente post sui suoi profili social per il padre. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, facendo commuovere tutti gli utenti, ha così affermato:

“Voglio ricordarti oggi papà. Non domani. Perché la morte non esiste. Forse è solo un’invenzione. Il dolore invece esiste ed aumenta ogni giorno. Si impara solo a gestirlo. Si impara a conviverci ogni giorno. Io salgo sul palco papà. Come avresti voluto tu. L’amore della gente mi aiuterà a superare queste brutte giornate. Ti amo Ros. Le notti in cui piangevi accanto a me, io conservavo le tue lacrime”.

Le parole di Emma Marrone per suo padre Rosario in queste ore stanno già facendo il giro del web e ancora una volta non sono mancati i commenti di affetto per la cantante da parte dei fan. L’artista salentina nel mentre in questi mesi si sta concentrando a pieno sulla sua carriera e nelle settimane a venire non mancheranno tantissime sorprese per tutto il pubblico.