Dopo una lunga attesa Stefano De Martino ha debuttato alla guida di Affari Tuoi con l’ardua missione di subentrare ad Amadeus, ora che quest’ultimo è passato al NOVE. Un compito che è riuscito a svolgere alla perfezione raccogliendo il favore del pubblico ed entrando nell’Olimpo dei conduttori Rai. Il merito è da ricercare negli anni di gavetta e nella possibilità che Maria De Filippi gli ha dato per prima.

Il successo di Stefano De Martino

Il 2 settembre 2024 è arrivato il grande giorno per Stefano De Martino, che ha dovuto assumere il ruolo di conduttore della nuova edizione di Affari Tuoi. In questo modo ha preso il posto di Amadeus, ormai passato al NOVE, e di sicuro la tensione sarà stata alta. Il suo predecessore ha riportato in auge il game show di Rai 1 dopo anni e mantenersi sullo stesso livello potrebbe averlo stressato non poco.

Tuttavia sembra aver già trovato la chiave giusta per connettersi con il pubblico e farsi apprezzare con il suo distintivo metodo di conduzione. Il numero di spettatori, così come provano anche gli ascolti TV superiori al debutto di Amadeus lo scorso anno, ne è stato una prova. Stefano, nonostante sia la prima volta che ricopre un ruolo di rilievo in una trasmissione così importante, se l’è cavata egregiamente.

Ovviamente è ancora relativamente nuovo nel panorama della televisione italiana, ma nel tempo si è fatto le ossa in altri show di grande successo. Basti pensare a Stasera tutto è possibile oppure Bar Stella, tutti progetti che i suoi fan hanno accolto con enorme entusiasmo. Affari Tuoi quindi se da una parte corona la sua carriera, dall’altra è solo il primo grande passo verso un futuro ancora più brillante.

Fa piacere vedere alla guida di un game show del preserale un giovane spigliato e talentuoso come Stefano De Martino, partito come ballerino ad Amici per poi proseguire la sua carriera grazie alla possibilità che gli ha offerto Maria De Filippi.

Se ben ricordate, infatti, lo abbiamo visto assumere le vesti di conduttore nel daytime del talent su Real Time tra il 2015 e il 2018. Non si è mai lasciato distrarre nemmeno dai gossip relativi alla sua vita privata, tra Emma Marrone e Belen Rodriguez. Ma ha raggiunto queste vette tenendo lo sguardo fisso sull’obiettivo.

Siamo sicuri che si tratta solo di un tassello iniziale che, andando avanti con gli anni, potrebbe portarlo anche a salire sul palco del Festival di Sanremo in qualità di conduttore e direttore artistico. Noi di Novella 2000 cogliamo l’occasione per rinnovare il nostro ‘in bocca al lupo’.