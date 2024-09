Mistero su un’atleta in gara alle Paralimpiadi 2024. Claudine Bazubagira, giocatrice di sitvolley del Ruanda, è infatti sparita nel nulla da ben 10 giorni.

Aperta indagine su un’atleta in gara alle Paralimpiadi 2024

Sono trascorsi alcuni giorni da quando sono iniziate le Paralimpiadi di Parigi 2024 e ormai siamo entrati nel pieno dei Giochi. Solo ieri sera è arrivata una grande soddisfazione per l’Italia. Manuel Bortuzzo si è infatti classificato al terzo posto nella finale dei 100 metri rana e ha così portato a casa la Medaglia di Bronzo. Tuttavia in queste ore il clima gioioso e di festa è stato interrotto da una notizia che sta facendo preoccupare i più.

Da circa 10 giorni infatti un’atleta in gara ai Giochi è sparita nel nulla, facendo perdere le sue tracce. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo. Tutto è iniziato quando Claudine Bazubagira, giocatrice 44enne di sitvolley del Ruanda, già prima della Cerimonia d’apertura è scomparsa misteriosamente. Le ultime notizie che si hanno sul suo conto risalgono allo scorso 20 agosto, quando ha lasciato l’alloggio di Parigi per recarsi in un ristorante in compagnia di altri atleti e qualche amico.

Da quel momento però l’atleta in gara alle Paralimpiadi 2024 è letteralmente sparita nel nulla e di lei non si hanno più avuto notizie. La sua assenza è stata anche notata nella partita tra le squadre femminili di Ruanda e Brasile e a quel punto è scattata la preoccupazione generale. In queste ore è stata dunque avviata un’indagine da parte della polizia e attualmente si sta cercando di capire cosa potrebbe essere accaduto a Claudine Bazubagira.

A oggi tuttavia non si hanno ancora news certe, ma ci si augura che a breve possano arrivare liete notizie. Nel mentre il mondo intero continua a seguire con passione i Giochi e a tutti gli atleti inviamo un enorme in bocca al lupo.