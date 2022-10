1 Le toccanti parole di Emma Marrone

Lo scorso 5 settembre è arrivata la tragica notizia della morte di Rosario, padre di Emma Marrone, che si è spento all’età di 66 anni dopo aver combattuto contro la leucemia. In queste ore nel mentre la cantante è stata ospite al Festival di Cinema di Roma, dove ha presentato il film Il Ritorno, che la vede protagonista. Proprio sul palco Emma in lacrime ha ricordato suo padre, svelando che proprio mentre era sul set Rosario era già malato. Queste le sue dichiarazioni, riportate da FanPage:

“Ho avuto un grande papà. Quando giravo era già malato. Portare avanti tutta questa roba con il peso di papà sulle spalle non è stato semplice. Prima rido e poi piango, ma è la verità. Non penso ci sia nulla di strano o indicibile, quando giravo papà era già malato ed ecco perché continuo a ringraziare tutte le persone che erano sul set. Mi hanno aiutato quando dovevo staccare per stare al telefono con lui e gestire una situazione più grande di me. Ho portato avanti tutto il lavoro che potevo, altre persone con un’altra professione non avrebbero potuto farlo. Io mi sono potuta permettere il lusso di abbandonare tutto e di passare gli ultimi mesi con lui, fianco a fianco, fino alla fine”.

E ancora Emma Marrone afferma di sentirsi fortunata per avere avuto un padre presente, e in più non manca un pensiero per sua madre:

“È difficile, però oggi penso, soprattutto ascoltando storie di ragazze abbandonate, che sono state rifiutate dal loro padre, e ce ne sono, di essere stata fortunata ad avere un padre che mi ha accompagnato fino a qui e mi accompagnerà per sempre e che mi ha dato così tanto. Mia mamma è una donna con un enorme senso della dignità, elegante. Mi ha insegnato a prendermi cura di me più internamente che esternamente. È una donna pratica che si è dedicata interamente a noi facendo tanti sacrifici. È la mamma più bella del mondo”.

