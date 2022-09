È morto il papà di Emma Marrone

Giunge una triste notizia, come un fulmine a ciel sereno. È morto a soli 66 anni il papà di Emma Marrone, il signor Rosario. Tra la cantante e suo padre c’è sempre stato un rapporto speciale, molto forte, che i due hanno mostrato anche in TV e sui social. La scomparsa, avvenuta in maniera improvvisa, nella serata di ieri quando si è pian piano sparsa la voce, la lasciato tutti sbigottiti. Il primo post comparso è quello del Comune di Aradeo, borgo della provincia di Lecce, che ci ha tenuto a dargli un ultimo saluto, attraverso le parole del Sindaco e tutta l’amministrazione. Queste le loro parole:

“È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario”, queste le parole rivolte nei confronti del papà di Emma.

Nelle scorse ore, mediante i social, Emma Marrone ha pubblicato una foto di suo padre Rosario e a fare d’accompagnamento queste dolci e toccanti parole: “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”.

Tanti i messaggi d’affetto arrivati a Emma Marrone, dai fan agli amici e colleghi. Leggiamo per esempio quelli di Stefano De Martino, gli Stadio, Andrea Delogu o ancora Paola Turci, Chiara Ferragni, il vincitore di Amici Antonino Spadaccino, Elodie, Francesca Michielin e molti molti altri.

Novella2000.it e Novella 2000 si stringono intorno a Emma Marrone e alla sua famiglia per questa immensa perdita.

