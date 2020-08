1 A poche ore dal rilascio del suo nuovo singolo, Emma Marrone annuncia di aver sconfitto la malattia: ecco come sta la cantante

Solo lo scorso anno, come ben ricorderemo, Emma Marrone era stata costretta a mettere in pausa la sua carriera artistica per qualche settimana a causa della malattia che l’ha nuovamente colpita. Naturalmente fin da subito a migliaia sono stati i messaggi di supporto per la cantante, che nel mentre ha affrontato la situazione con estremo coraggio e una grande positività. A poco a poco Emma, che nel frattempo ha festeggiato i suoi primi 10 anni di carriera, è tornata a stare bene, e solo qualche mese fa ha aggiornato i fan sul suo stato di salute, affermando:

“Volevo dirvi che ho fatto la visita di controllo, e quindi volevo condividere con voi questo momento… Dopo tanti anni mi son sentita dire che va veramente tutto bene finalmente, e ci tengo a mandare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo. Ce la farete anche voi, mi raccomando!”.

Adesso però arriva la notizia più bella di tutte: Emma Marrone ha sconfitto una volta per tutte la malattia! A svelarlo è lei stessa, nel corso di una lunga intervista per Grazia. La cantante inoltre racconta anche come ha saputo di stare bene. Queste le sue dichiarazioni:

“Non ho pianto prima di entrare in sala operatoria, né dopo. Mi hanno aperto a metà per ben due volte in questi anni. Voglio rappresentare le donne con le cicatrici. Voglio rappresentare le ragazze coi tagli, quelle che hanno perso il seno, le imperfette, le sopravvissute. Quest’anno ho avuto paura tante volte. Il momento peggiore? Quindici giorni fa. Quando ha squillato il telefono ed era il mio medico ho pensato: “Ci risiamo”. Ho immaginato che dovessi ricominciare da capo. Invece mi diceva che, in base agli ultimi esami, sono uscita definitivamente dalla malattia. Ecco, in quell’istante sono morta e poi risorta”.

Emma Marrone ha dunque sconfitto la malattia! La cantante salentina nel mentre, oltre a godersi il suo fidanzato, si prepara al lancio del suo nuovo singolo, Latina. Scopriamo tutte le info sul pezzo.