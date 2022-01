1 Il messaggio di Emma Marrone

Sono passati ben 12 anni da quando Emma Marrone e Stefano De Martino diedero il via alla loro storia d’amore. Come sappiamo la cantante e l’ex ballerino si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi e proprio all’interno della scuola si sono innamorati. Tuttavia le cose a un tratto cambiarono. Il conduttore fece infatti la conoscenza di Belen Rodriguez, e dopo aver capito di provare un sentimento per la showgirl argentina lasciò la Marrone, che nel mentre rimase col cuore spezzato. Da allora tuttavia è passato molto tempo e a oggi Emma e Stefano si sono lasciati alle spalle quei momenti, e sono tornati ad avere buoni rapporti. Solo qualche mese fa, in occasione del compleanno di De Martino, la cantante ha fatto i suoi più sinceri auguri al suo ex fidanzato, segno dunque che le vecchie tensioni sono ormai solo un lontano ricordo.

In questi giorni nel mentre l’ex ballerino ha debuttato su Rai 2 con il suo programma di intrattenimento Bar Stella, che sta già ottenendo un ottimo successo. A sorpresa poche ore fa è arrivato anche il commento di Emma Marrone, che ha scritto un messaggio proprio per Stefano De Martino. La cantante ha infatti postato una storia su Instagram mentre era intenta a seguire il programma, e ha aggiunto:

“Proud (Orgogliosa)”.

Ancora una volta abbiamo dunque la conferma che Emma Marrone e Stefano De Martino a oggi sono in ottimi rapporti, e che il passato sia stato davvero lasciato alle spalle. Nel mentre solo qualche mese fa, nel corso di un’intervista, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha svelato perché ha lasciato il mondo della danza. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.