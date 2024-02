Sanremo

Vincenzo Chianese | 14 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Dopo la finale del Festival di Sanremo 2024, Emma Marrone e Tedua vengono avvistati insieme in discoteca e sui social si accende il gossip

Solo qualche giorno fa Emma Marrone aveva fatto dei commenti di apprezzamento su Tedua. Adesso i due cantanti sono stati avvistati insieme in discoteca e sul web si accende il gossip.

Il gossip su Emma Marrone e Tedua

In questi giorni a finire al centro dell’attenzione è stata Emma Marrone. La cantante salentina infatti a sorpresa ha fatto dei commenti di apprezzamento su Tedua che in breve hanno fatto il giro del web. Queste le sue dichiarazioni in merito: “L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua, giuro. L’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri, ho detto: ‘Mamma mia che bono’. Quindi mi sono domandata quanti anni avesse. È piccolo. Sono troppo grande io forse, però mi sono innamorata, lo ammetto”.

A quel punto i più maliziosi del web hanno immediatamente fantasticato su un ipotetico flirt tra i due cantanti e solo poche ore dopo le parole della Marrone è successo dell’altro che ha alimentato le speranza del web. Proprio Tedua infatti ha condiviso sui suoi profili social un breve video della performance di Emma a Sanremo 2024 e naturalmente la clip non è passata inosservata. Ma non è ancora finita. Preparatevi perché il meglio deve ancora arrivare.

Subito dopo la finale del Festival, Emma Marrone e Tedua sono stati beccati insieme in discoteca mentre cantano vicinissimi. A un tratto però i due vengono separati da un gruppo di amici ed entrambi cercano più volte di riavvicinarsi. Naturalmente i video del momento hanno fatto il giro del web, tuttavia nelle clip non viene mostrato nulla di compromettente.

possiamo dire che emma e tedua sarebbero LA COPPIA pic.twitter.com/MT0YIz26F1 — martina 💐 (@okssmarti) February 12, 2024

Attualmente dunque non è chiaro cosa stia accadendo tra la Marrone e Tedua. Di certo però sui social già in molti sognano un flirt tra i due artisti e in tanti si chiedono cosa accadrà nelle prossime settimane.