Geolier ha votato per Angelina Mango durante la serata delle cover: “Doveva vincere, ho votato per lei”

Sanremo

Andrea Sanna | 14 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Per tutta la settimana del Festival, Le Iene hanno seguito l’avventura di Geolier e hanno raccolto le sue sensazioni a caldo dopo tutte le polemiche che ne sono scaturite. Ai microfoni della trasmissione il rapper ha fatto anche una confessione su Angelina Mango.

Geolier ha votato per Angelina

Le Iene hanno seguito da vicino il percorso di Geolier al Festival di Sanremo 2024 e tutte le polemiche che ne sono scaturite. Dalla scelta di portare una canzone interamente in napoletano così come al caos sul televoto e i fischi dopo la serata delle cover che l’hanno visto trionfare. Ma cosa pensa di tutto questo il rapper?

In esclusiva alle telecamere de Le Iene il cantante ha gettato fuori tutte le sue prime impressioni. Secondo il suo punto di vista al suo posto sarebbe potuto esserci anche Mahmood o Fred De Palma, non sarebbe cambiato nulla. Quei fischi durante la serata di venerdì non erano per lui, ma perché secondo l’Ariston avrebbe dovuto vincere Angelina Mango. E a riguardo Geolier ha ammesso:

“Angelina doveva proprio vincere, era spettacolare quello che ha fatto e lo dico sinceramente. Anch’io ho votato per lei! Poi gli altri quattro voti li ho messi per me per sicurezza”.

Nel suo discorso Geolier ha proseguito commentando il primo posto nelle classifiche musicali. A detta sua è stato importante il supporto della sua terra d’origine, così come dell’Italia intera. Ma come Napoli nessuno si è impegnato così tanto. E sempre a proposito della vittoria del venerdì: “Mi hanno fatto sentire in colpa che ho vinto. Come se avessi rubato il premio e dovessi ridarlo indietro. Era meglio non vincere ve lo giuro”.

Tra le altre sensazioni a caldo nel lungo servizio realizzato da Nicolò De Devitiis Geolier ha commentato anche i vari tutorial per votare che tanto circolavano sul web. Il rapper ha spiegato di non c’entrare nulla con questa storia e di avere sempre avuto una fanbase di supporto, di essersi semplicemente limitato all’esibizione.

Per concludere infine Geolier ha anche ammesso che di questo suo primo Sanremo si porta dietro “fasciature e tagli” che l’hanno però aiutato a maturare tanto. È contento che il suo popolo l’ha votato e supportato, per lui questa è già una vittoria: “In conferenza stampa parecchi giornalisti mi dicevano ‘per me dovevi vincere tu’. Ma allora perché non mi hanno votato?! Per il televoto avevo vinto, e questi mi dicevano che dovevo vincere io”.

Nonostante la mancata vittoria Geolier riscuoterà sicuramente grande successo e noi gli auguriamo il meglio per questo.