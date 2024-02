Sanremo

Nicolò Figini | 8 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Emma Marrone si è esibita sul palco del Festival di Sanremo 2024 anche questa sera portando la sua “Apnea“. Ma in molti si sono chiesti quanto costa la collana che portava al collo: il prezzo ve lo sveliamo noi.

Il prezzo della collana di Emma Marrone

Emma Marrone, dopo aver cantato per la prima volta il suo brano “Apnea” al Festival di Sanremo 2024 nella giornata di ieri, è salita ancora sul palco dell’Ariston questa sera. L’artista è stata tra i quindici artisti che avrebbero dovuto ripresentare le loro canzoni davanti al pubblico in sala e a casa.

Tuttavia, seppur apprezzando il singolo, gli spettatori hanno notato il suo abbigliamento. L’ex allieva di Amici ha scelto uno stile dark sotto la guida dello stylist Lorenzo Posocco: tubino total black di Mugler decorato con maxi volant sui fianchi e sulle spalle. Per completare il look, poi, un paio di collant coprenti firmati Wolford e degli stivali di Casadei (già sfoggiati sul green carpet ma in rosso).

Il costo della collana di Emma Marrone a Sanremo 2024

A completare il tutto notiamo i capelli legati e gli accessori che hanno subito incuriosito i fan. Quanto costa la collana che Emma Marrone indossa sul palco del Festival di Sanremo 2024? Si tratta di un gioiello della collezione che Elsa Peretti ha realizzato per Tiffany&Co., ispirata a un portafortuna regalato all’artista.

Il design riproduce un serpente e al momento in Italia viene venduto solo in versione mini a un costo più ridotto. Mentre la versione che indossa Emma è quella venduta all’estero che ha un prezzo di 72.000 dollari, ovvero 66.000 mila euro. Una cifra che farebbe girare la testa a tutti quanti. Voi cosa ne pensate, vi piace? Fatecelo sapere con un commento.