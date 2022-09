1 L’addio al padre di Emma

Ore difficili queste per Emma Marrone. Ieri sera è infatti morto il padre della cantante, Rosario, che si è spento a 66 anni a causa di un malore improvviso. La notizia ha sconvolto non solo i fan dell’artista salentina, ma anche tutto il web, che si sta stringendo intorno al dolore della Marrone e della sua famiglia. A svelare la notizia della morte di Rosario è stata la pagina social del Comune di Aradeo, dove la famiglia della cantante vive da diversi anni. Questo il post di addio del Sindaco e di tutta l’amministrazione:

“È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario”.

Nelle prime ore della mattina sui social è apparso anche il tenero post di Emma, che ha pubblicato una dolce foto per salutare suo padre Rosario, accompagnata dalle seguenti parole: “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Tanti a quel punto sono stati i messaggi di affetto arrivati per la Marrone e per il suo papà. A commentare il post sono stati non solo i numerosi fan della cantante, ma anche tanti volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Laura Pausini, Francesca Michielin, Giorgia, Chiara Ferragni, Gianna Nannini, Paola Turci, Aka7even, Elodie, Simona Ventura e tanti altri. Tra i numerosi commenti spuntano anche quelli di Stefano De Martino e di Marco Bocci, ex della Marrone, che hanno voluto a loro volta salutare per l’ultima volta Rosario.

Noi di Novella2000 e di Novella2000.it ci stringiamo nuovamente al dolore della cantante e di tutta la famiglia Marrone, e salutiamo con tanto affetto Rosario.

Novella 2000 © riproduzione riservata.