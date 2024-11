Emma rivede a This Is Me il momento della vittoria ad Amici di Maria De Filippi e non trattiene l’emozione

Ospite della prima puntata di This Is Me, Emma Marrone ha rivisto il momento della sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi e non è mancata l’emozione.

L’emozione di Emma Marrone

Stasera su Canale 5 va in onda la prima puntata di This Is Me, il nuovo programma targato Maria De Filippi condotto da Silvia Toffanin. Nel corso delle tre puntate evento verranno celebrati i più grandi talenti di Amici. La prima ospite della trasmissione dunque non poteva essere che Emma Marrone. Da anni infatti la cantante è una delle ex allieve più amate di sempre e solo poche ore fa si è concluso il suo ultimo tour, dopo un anno ricco di successi.

Insieme alla presentatrice così l’artista salentina ha rivissuto i momenti più belli e importanti del suo percorso all’interno della scuola e ovviamente non sono mancate le emozioni.

A un tratto però è accaduto qualcosa che ha commosso il pubblico di Canale 5 e il web. Emma ha infatti rivisto il momento della sua vittoria ad Amici e a quel punto non ha potuto fare a meno di trattenere la commozione.

Poco dopo la Marrone si è anche esibita con un medley dei suoi ultimi successi, che in questi mesi hanno scalato le classifiche. Come se non bastasse poco dopo la cantante ha anche fatto una dedica a Maria De Filippi, che ha definito il suo “punto di riferimento”.