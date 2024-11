Stando alle ultime news emerse in rete in questi giorni, pare che Achille Lauro si sia fidanzato con la sorella di Sarah Toscano, vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Nuovo amore per Achille Lauro?

Sono mesi importanti questi per Achille Lauro. Come in molti sapranno, di recente il cantante è stato impegnato con un lungo tour, che ha registrato numerosi sold out. Ma non solo. Lo scorso settembre l’artista ha rilasciato il suo nuovo singolo, Amore disperato, che ha scalato in breve le classifiche. Allo stesso tempo Lauro ha iniziato la sua esperienza a X Factor, mettendosi alla prova per la prima volta nel ruolo di giudice del talent show in onda su Sky.

In questi giorni tuttavia a finire al centro dell’attenzione è stata anche la vita privata del cantante, che da sempre tiene molto alla sua privacy. Sulla sua vita sentimentale infatti si è sempre saputo pochissimo. Tuttavia di recente è emerso un gossip che sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto si mormora nell’ambiente, pare che Achille Lauro abbia una nuova fidanzata. L’artista è stato infatti beccato in una discoteca di Milano in compagnia di una giovane donna. A quel punto gli utenti hanno scoperto l’identità della persona al fianco dell’artista e pare si tratti nientemeno che di Giulia Toscano. Come suggerisce il cognome, si tratta della sorella di Sarah Toscano, vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Stando a quanto è emerso, la presunta nuova fidanzata di Lauro è un avvocato e ricopre il ruolo di Managing Director. Tuttavia al momento non è chiaro se tra i due ci sia davvero un flirt in corso o se si tratti solo di una semplice amicizia. I diretti interessati a oggi non hanno ancora commentato i gossip sul loro conto e naturalmente dunque le voci di corridoio sono da prendere con le pinze.