Stasera a This Is Me è stato mostrato un filmato riassuntivo della carriera di Emma Marrone. Ma tra i video ne è comparso uno insieme a Stefano De Martino, che ha immediatamente acceso i fan dell’ex coppia.

Emma e il vecchio filmato con Stefano

Dopo il gossip su Achille Lauro che coinvolge anche un’ex di Amici, così come il Tapiro a Elodie, la serata di stasera è tutta concentrata su This Is Me, trasmissione dedicata ai talenti della scuola del talent show di Maria De Filippi. In puntata è intervenuta Emma Marrone.

LEGGI ANCHE: Irama emoziona a This Is Me con un medley delle sue hit più amate

La cantante ha avuto modo di ripercorrere il suo percorso nella scuola, dove ha rivissuto tutti i momenti, dal suo ingresso alle critiche fino alla vittoria e i grandi palchi! C’è stato spazio anche per l’emozione, così come per un filmato che ha inevitabilmente attirato l’attenzione del pubblico. Ovvero quando durante un momento di sfogo si è confidata tra le lacrime con Stefano De Martino, ai tempi suo fidanzato.

Proprio questo stralcio qui che è stato mostrato in puntata in un video riassuntivo, che ha generato il solito scompiglio tra i fan sui social degli Stemmini, ovvero coloro che hanno tanto amato e seguito l’ex coppia formata da Emma e Stefano De Martino.

Quest’edizione grazie a loro due è stata la mia casa e lo sarà per sempre.

Sia Emma che Stefano ce l’hanno fatta 🥹#Thisisme pic.twitter.com/U4vT6cR5hs — Noemi 🌈 (@86Nuvoletta) November 20, 2024

Nonostante tutto quello che è successo dopo, con la rottura tra Emma e Stefano De Martino, non sono mancati periodi di gelo. Ora sono in ottimi rapporti e spesso e volentieri parlano l’uno dell’altro quando c’è occasione, come capitato recentemente.

E voi ricordavate questo episodio? Entrambi nella trasmissione sono stati l’uno la spalla dell’atro. Oggi anche se l’amore è finito sono rimasti molto amici e conservano un rapporto speciale, fatto di stima e affetto.