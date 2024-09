Anche domenica 15 settembre abbiamo un appuntamento pomeridiano con Endless Love. Vediamo insieme la trama, tutte le anticipazioni e dove poterlo seguire in TV e streaming.

Anticipazioni Endless Love 15 settembre

Ecco le anticipazioni di Endless Love, tenetevi forte!

Zeynep si ritrova con Emir e si lascia andare a una serata di passione. La ragazza rivela che suo fratello Kemal sospetta del suo coinvolgimento nell’omicidio di Ozan. Tuttavia Emir ha il sospetto che Zeynep non sia poi così sincera e che non gli stia dicendo la verità sulla visita in ospedale a Ozan.

Nihan intanto organizza una serata con Eda e insieme assistono al concerto dei Pera, una rock band che lei e Kemal avevano scoperto per caso. Verificato che Nihan stesse bene, Kemal lascia l’ospedale prima dell’arrivo di Emir.

Successivamente il giorno dopo Kemal si dirige a un incontro per scoprire le dinamiche della morte di Ozan, ma all’appuntamento si ritrova anche con Emir e Nihan. Emir suggerisce la sua versione dei fatti ma né sua moglie né il suo rivale sembrano credere a quanto detto.

Kemal decide così di proseguire le indagini per scoprire la verità e sapere chi avrebbe dovuto portare Ozan fuori dal Paese. Zehir nel frattempo sembra essere sulla buona strada.

Zeynep trova una mail inviata a Banu riguardante un pagamento a suo favore e scopre che è stato Emir a realizzarlo. Per questo Zeynep mette alle strette sua cognata, che nega qualsiasi connessione a Emir. Per questo ha bisogno di incontrare il suo amante per metterlo alle strette.

Emir infine ordina a Tarik di rimanere in silenzio riguardo al suo ruolo nel tentativo di rapimento di Ozan!

Quando va in onda

Vi state chiedendo quando e dove va in onda Endless Love? La serie televisiva è trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10. Sempre al venerdì è presente la puntata in prima serata alle 21:30.

Ma non solo, perché del sabato e della domenica è possibile vedere Endless Love alle ore 14:45.

E non è finita. Perché in TV vengono trasmesse anche le repliche. Su La5 dal lunedì al venerdì si può rivedere la serie alle 19:05.

Endless Love quanti episodi ha

Sappiamo quanti episodi ha Endless Love e quante stagioni sono? La serie TV di Canale 5 vanta la bellezza di due stagioni da 35 e 39 episodi ognuna.

Nel nostro Paese però la programmazione di Mediaset ha diluito gli episodi in micro puntate dalla durata più breve. Pensate infatti che solo la prima stagione, per esempio, ha ben 178 episodi in Italia.

Adesso su Canale 5 è presente la seconda stagione.

Dove vederlo in TV e streaming

Infine, sempre a proposito di Endless Love, è sempre bene ricordare dove vederlo in TV e streaming.

Partiamo da Canale 5 dove, come detto, tutti giorni è prevista in diretta una o più puntate della serie televisiva. Poi c’è ovviamente da tenere in considerazione anche lo streaming (in italiano). Per questo è disponibile Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma è non solo presente una diretta simultanea con Canale 5, ma è possibile andare a rivedere gli episodi e recuperare tutte le puntate quando si vuole su sito o app.

