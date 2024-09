Ecco tutte le anticipazioni di Endless Love, in attesa della puntata di lunedì 16 settembre: dalla trama allo streaming degli episodi!

Anticipazioni Endless Love 16 settembre

Quali sono le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 16 settembre, dopo l’appuntamento domenicale? Scopriamole insieme, qui a seguire:

Ayhan si scontra con Galip, poiché anche quest’ultimo pare nutrire un interesse per Leyla.

Zeynep non riesce a fermarsi e continua a vedere di nascosto Emir. Le dinamiche tra i due però sono sempre le stesse: lui risulta più indifferente e distaccato, lei invece vorrebbe più attenzioni, ma si sente solo frustrata.

Così per farlo ingelosire, Zeynep ne pensa un’altra delle sue: si avvicina ad Hakan, il commissario di polizia.

Intanto in casa Soydere il rapporto da Fehime e la nuora Banu è sempre molto teso e le due sono ai ferri corti.

Quando va in onda

Passiamo invece a sapere nello specifico quando e dove va in onda Endless Love.

L’amata serie turca di Canale 5 è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 14:10. Il venerdì peraltro è previsto un doppio episodio in prima serata (alle 21:30).

Anche il sabato e la domenica si può guardare Endless Love alle ore 14:45.

Se invece volete andare di repliche, sappiamo come accontentarvi! Su La5 dal lunedì al venerdì c’è l’appuntamento fisso alle 19:05.

Endless Love quanti episodi ha

Ma quanti episodi ha Endless Love e quante stagioni sono? La serie televisiva di Canale 5 ha due stagioni da 35 e 39 episodi ciascuna.

In Italia con la programmazione di Mediaset e i micro episodi, le puntate hanno una durata molto più breve. Solo la prima stagione da noi ha avuto ben 178 episodi!

Su Canale 5 al momento è in onda la seconda stagione.

Dove vederlo in TV e streaming

Per sapere dove guardare in TV e streaming Endless Love… siete nel posto giusto! Volete sapere dove vederlo? Vi basterà consultare sempre Canale 5, come detto precedentemente.

Tutti i giorni Mediaset infatti sul suo canale trasmette l’episodio, seguito da molti telespettatori. Ma non è da sottovalutare anche la via dello streaming (rigorosamente in italiano). A disposizione c’è la piattaforma di Mediaset Infinity.

La piattaforma dispone di una diretta, esattamente come su Canale 5, ma si possono andare a rivedere gli episodi quando si vuole.

Seguiteci ancora per non perdervi tutte le anticipazioni e sapere quindi come finisce Endless Love e quante puntate mancano per la conclusione della serie turca.