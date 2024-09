Nella vicenda che coinvolge Greta Rossetti, Mirko Brunetti, Perla Vaterio e Sergio D’Ottavi arriva la chiusura del cerchio con il commento proprio di Sergio alla polemica che è scoppiata. L’ex gieffino ha rotto il silenzio commentando quello che è successo e scrivendo un messaggio molto criptico.

La risposta di Sergio D’Ottavi sulla polemica dopo la reunion del GF

La polemica intorno alla reunion del GF che sta tenendo banco da tutto il giorno dovrebbe essere arrivata alla conclusione, perché anche l’ultimo rimastro dei coinvolti ha parlato e cioè Sergio D’Ottavi. Ma facciamo un piccolo recap.

Ieri c’è stato il compleanno di Federico Fusca al quale hanno partecipato vari ex gieffini. Tra questi c’erano anche Greta Rossetti e Mirko Brunetti. Mancavano Sergio e Perla Vatiero. La vincitrice del GF era impegnata con il lavoro, inoltre non fa più coppia con Mirko. Per quanto riguarda Sergio, pare che ci sia stato un riavvicinamento con Greta, ma non sarebbe andato alla festa per un litigio con Mirko e Vittorio (entrambi presenti).

Da qui è scattata una prima polemica legata a Greta e Sergio perché per molti lei non avrebbe portato rispetto a lui andando alla festa. Inoltre il non farsi vedere nelle foto sembrava voler nascondere qualcosa. Oltre a questo, in un frame di un video in cui lei appare, gli utenti avrebbero notato lo sfondo del cellulare che sarebbe una foto fatta nell’auto di Mirko quando stavano insieme. Quindi una nuova polemica riguarda il fatto che loro due si stiano nuovamente frequentando ma di nascosto.

In tutto questo, Greta ha sbottato sui social stufa di essere criticata per tutto quello che fa o non fa. Nel frattempo Perla, alimentando ancora di più il gossip, ha smesso di seguire su Instagram sia Mirko che Greta. E Sergio D’Ottavi? Anche lui alla fine ha rotto il silenzio e ha messo una storia Instagram sui social molto criptica insieme a una foto di lui e Greta quando erano a Verissimo.

“Lo stile è la risposta a tutto. Lo stile è una differenza. Un modo di fare, un modo di essere fatti. Sei aironi tranquilli in uno specchio d’acqua o tu che camminando esci dal bagno nuda senza vedermi”, ha scritto Sergio lasciando molti dubbi. Probabilmente lui non ha voglia di entrare nel merito delle polemiche e preferisce lasciare tutti parlare. La foto invece fa pensare che lui e Greta stiano davvero di nuovo insieme.