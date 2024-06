Endless Love anticipazioni 2 giugno: Tarik confessa tutto a Kemal, ma...

NEWS

Andrea Sanna | 1 Giugno 2024

Endless Love

Nelle prossime righe tutte le anticipazioni del 2 giugno di Endless Love.

Anticipazioni Endless Love 2 giugno

Anche domenica 2 giugno Endless Love torna a farci compagnia nel pomeriggio. Quali sono le anticipazioni? Scopriamole insieme qui a seguire.

Zeynep affronta Emir e lo minaccia. La sua intenzione è quella di scoprire tutto sulle nozze con Nihan e i segreti della famiglia. Intanto Nihan fa una precisa richiesta ad Asu: rendere felice Kemal, dato che lei non è riuscita.

Le anticipazioni di Endless Love Tarik fa una scelta importante: rivela a Kemal di essere stato lui a uccidere Karen, anche se per sbaglio. Kemal a questo punto prende la decisione di denunciarlo alla polizia. Poco dopo si reca a casa dai genitori, insieme a degli agenti, per convincere il fratello a recarsi in commissariato per costituirsi. L’intento dell’imprenditore è anche informare suo padre e sua madre di quanto successo. Anche se si è trattato di un qualcosa di involontario. I coniugi Soydere però non credono a Kemal.

Tarik dall’altra parte nega ancora la sua colpevolezza e chiede il suo aiuto a Emir. Efsane fa sapere a Nihan che Zeynep sta indagando sul matrimonio fittizio tra lei ed Emir. La domestica confida di aver ricevuto parecchie domande dalla ragazza.

La trama di Endless Love rivela che alla centrale di polizia Tarik risponde alle domande sull’omicidio di Karen e tutta la famiglia si precipita lì. Anche Zeynep si presenta lì e rivede i suoi genitori. La mamma la abbraccia, mentre suo padre non vuole saperne. Anche Emir è lì presente per accompagnare la moglie e per far sapere che vuole assicurare a Tarik tutta l’assistenza legale possibile.

Kemal crede che il fratello sia colpevole e pensa di aver preso la decisione giusta. I suoi genitori non sono d’accordo e anche Zeynep non è convinta. Solo Asu lo sostiene e ribadisce di amarlo. Per vendicarsi Kemal si vendica sul clan familiare di Emir, alla ricerca di un tassello per colpirlo. Vildan invece indaga sul passato di Zeynep.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Endless Love quando e dove va in onda? Tutti i giorni su Canale 5 è possibile vedere gli episodi della serie TV. Ma quali sono gli orari? Eccoli tutti nel dettaglio:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Il venerdì doppio appuntamento anche alle 23:30 circa.

doppio appuntamento anche alle circa. Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

Quanti episodi ha Endless Love e quante stagioni ha Kara Sevda? Precisamente, seguendo la programmazione turca, abbiamo due stagioni da 35 e 39 puntate l’una.

Se non sapete invece dov’è ambientato Endless Love ve lo sveliamo noi. La cornice scelta per la soap opera è la Turchia.

Dove vederlo in TV e streaming

Per rispondere alla domanda dove vedere Endless Love, la risposta è Canale 5 in TV e Mediaset Infinity su sito o app.

La serie TV sulla piattaforma è disponibile in diretta e streaming in italiano. Presente anche una trama con le anticipazioni che permettono di scoprire come finisce Endless Love.

Le nuove anticipazioni vi aspettano domani!