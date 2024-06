Simona Ventura festeggia i 18 anni della figlia Caterina: “Nuota felice nel mare pieno di sogni”

NEWS

Debora Parigi | 1 Giugno 2024

Simona Ventura

Il 31 maggio la figlia di Simona Ventura ha compiuto 18 anni. La ragazza è stata presa in affidamento dalla nota conduttrice quando era solo una bambina e adesso è una donna. Simona ha quindi condiviso con i suoi follower questo momento di gioia scrivendo anche un lungo messaggio d’affetto.

Gli auguri di Simona Ventura alla figlia che ha compiuto 18 anni

Ieri, venerdì 31 maggio, la figlia di Simona Ventura ha compiuto 18 anni. Si tratta di Caterina, terzogenita della nota conduttrice che, a differenza dei due figli maschi maggiori, è arrivata in affidamento quando era molto piccola. Forse non tutti sanno, infatti, che Simona (dopo Giacomo e Nicolò avuti con l’ex marito Stefano Bettarini) ha deciso di prendere in affidamento una bambina di poco più di 3 anni.

Quella bambina oggi è una donna e appunto ieri ha compiuto la maggiore età. Ed ecco che la conduttrice ha voluto condividere con i suoi fan e follower questo momento davvero bello e di gioia. Su Instagram, quindi, ha pubblicato un video in cui si possono vedere foto fatte negli anni con Caterina fino ad oggi e la Ventura che parlava della figlia in varie trasmissioni.

Ad accompagnare il video, Simona Ventura ha scritto un lungo messaggio d’affetto per la figlia. “Mio piccolo ‘Nemo‘ sono arrivati anche i tuoi 18 anni!”, ha iniziato a scrivere. “Quando sei arrivata, pensavo a questo giorno come lontanissimo e invece eccoci qua! Sei la nostra Principessa. Dolce e guerriera, volitiva e battagliera, creativa e romantica, forte ed istintiva, moderna ma anche legata ai valori tradizionali, decisa ed impulsiva”. E poi ha concluso con: “Buon compleanno Caterina, nuota felice nel mare pieno di sogni”.

Simona Ventura ha parlato più volte di Caterina e della sua storia. L’ultima volta è stato a Ballando con le stelle. Caterina è figlia di una sua parente in difficoltà. Infatti quando nacque venne portata subito in una casa famiglia. In quel momento l’adozione era molto difficile, così la Ventura chiese l’affidamento che le fu concesso. “Il giudice mi chiese perché volessi quella bambina”, ha raccontato nel programma di Milly Carlucci. “‘Voglio questa bambina perché ha bisogno di noi ora’, ho detto io. Devo ringraziare i suoi genitori, altrimenti non l’avrei mai avuta”.