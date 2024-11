È bene conoscere insieme le anticipazioni del 27 novembre di Endless Love se siete grandi fan della serie turca. Ecco la trama completa dell’episodio della soap opera.

Anticipazioni Endless Love 27 novembre

Si fa sempre più intensa la trama di Endless Love e le anticipazioni della serie televisiva turca sono sempre ricche di colpi di scena, inediti, pronti a ribaltare la situazione. Ma ecco cosa vedremo nel prossimo episodio:

Arrivato il rapporto della scientifica, i risultati delle analisi sembrano inchiodare Kemal. Così Mercan fa il possibile per fare un mandato di arresto.

I preparativi per la riesumazione del cadavere di Ozan vanno avanti. In tutto questo Vildan si augura che con l’autopsia si possa arrivare alla verità.

In ogni caso, quel che è certo, è che Vildan non perdonerà mai Zeynep.

Endless Love quando va in onda

Su Canale 5 quando va in onda Endless Love? Durante questa settimana gli appuntamenti restano fortunatamente invariati.

La soap opera turca è in onda regolarmente dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, poco dopo Beautiful. Ma nel corso della settimana c’è anche l’appuntamento in prima serata, giovedì, a cui seguirà poi una nuova puntata di Segreti di Famiglia.

Anche per il sabato non ci sono grosse sorprese ed la serie sarà trasmesso regolarmente alle 14:45.

In Italia ora stiamo seguendo la seconda stagione (in totale sono proprio due), ma per scoprire come finisce Endless Love ci vorrà ancora del tempo.

Dove vederlo in TV e streaming

Infine vi ricordiamo, come sempre, tutti i modi che ci danno la possibilità di vedere Endless Love in TV e in streaming. Le puntate della serie turca sono trasmesse sì su Canale 5, come detto, ma non solo.

Tra le opzioni c’è ovviamente Mediaset Infinity, piattaforma che dà modo di seguire in diretta il serial televisivo di origine turca, ma anche di ripescare le puntate quando si vuole e con più calma se non si ha tempo per via di vari impegni.

È bene ricordare anche che su Mediaset Infinity sono disponibili le puntate intere, ma anche spezzoni del medesimo episodio, così come alcuni assaggi di quello che succederà il giorno successivo.

Alla prossima con tante altre anticipazioni su Endless Love.