Rivelati gli ascolti dell’ultima puntata de La Talpa: ecco come si è concluso il reality show in onda su Canale 5

Andiamo a scoprire gli ascolti dell’ultima puntata de La Talpa, andata in onda su Canale 5 ieri sera. Nel corso della serata abbiamo scoperto che è stata Lucilla Agosti a sabotare le prove, tradendo così il gruppo.

Gli ascolti de La Talpa

Si è conclusa la quarta edizione de La Talpa, che tuttavia non è stata particolarmente fortunata. Quest’anno, come sappiamo, a condurre per la prima volta il reality show è stata Diletta Leotta, che si è messa alla prova con questa nuova esperienza. Nel corso delle quattro puntate il pubblico si è appassionato alle dinamiche nate all’interno del gruppo e tra indizi, teorie e prove, in molti hanno provato a scovare l’identità del sabotatore del gruppo. Ieri così è stato svelato che a tradire i suoi amici è stata Lucilla Agosti, che per tutte queste settimane ha manomesso le prove. A vincere il programma è stato invece Alessandro Egger, che ha portato a casa un bottino di 38 mila euro.

Mediaset nel mentre, a causa dei bassi ascolti registrati dal reality show, ha deciso di chiudere la trasmissione con due settimane di anticipo. Le ultime tre puntate sono dunque state incorporate in una e ieri sera abbiamo assistito all’appuntamento finale con il programma.

Ma come sono andati gli ascolti dell’ultima puntata de La Talpa? Andiamo a scoprirlo. Come riporta Davide Maggio, il reality show ha registrato 1.603.000 spettatori con uno share del 12.76%. A vincere la serata è stata invece la terza puntata de L’Amica Geniale 4, che ha intrattenuto 3.403.000 spettatori con uno share pari al 20.1%.

Per tutti gli appassionati del reality show di Canale 5 tuttavia le sorprese non sono ancora terminate. Le ultime tre puntate del programma condotto da Diletta Leotta verranno infatti caricate integralmente su Mediaset Infinity nelle prossime ore e di certo questo è un appuntamento da non perdere.