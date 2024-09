In Endless Love è l’enigmatica Zeynep Soydere! L’attrice e modella che la interpreta si chiama Hazal Filiz Kucukkose. Ecco cosa sappiamo sul suo conto: tutto su età, vita privata e Instagram.

Chi è Hazal Filiz Kucukkose

Nome e Cognome: Hazal Filiz Kucukkose (in turco Hazal Filiz Küçükköse)

Data di nascita: 9 febbraio 1988

Luogo di nascita: Mersina

Età: 36 anni

Altezza: 1 metro e 72 centimetri

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: attrice e modella

Ex marito: Hazal è stata sposata con Tuan Tunalı

Fidanzato: Hazal non sappiamo se è fidanzata

Figli: Hazal non ha figli

Tatuaggi: Hazal ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @hazalfilizkucukkose

Hazal Filiz Kucukkose età, altezza e biografia

All’anagrafe Hazal Filiz Kucukkose, quanti anni ha e quando è nata l’attrice? L’interprete di Zeynep di Endless Love è nata il 9 febbraio 1988 a Mersina (Turchia) e la sua età è di 36 anni per la precisione. Il suo segno zodiacale è l’Acquario.

Quanto è alta Hazal e qual è il suo peso? È alta 1 metro e 72 centimetri e ha un peso pari a 55 kg.

Sempre riguardo alla sua biografia sappiamo che ha una sorella gemella (a cui è legatissima e definisce la sua metà) di nome Deniz e due fratelli. Alla sua famiglia è molto unita.

Vita privata

E ancora in quanto alla vita privata di Hazal Filiz Kucukkose, sappiamo se è sposata o fidanzata?

L’attrice dal 2014 al 2018 Hazal è stata sposata con il collega Tuan Tunalı. Anche lui è un attore, conosciuto sul set della serie Deniz Yıldızı.

Ma oggi è fidanzata? Non sappiamo se oggi Hazal ha o meno un fidanzato.

Dove seguire Hazal Filiz Kucukkose: Instagram e social

Sui social c’è la possibilità di seguire Hazal Filiz Kucukkose su Instagram. L’attrice condivide molto della sua vita privata e dei suoi lavori. Non mancano anche scatti di viaggi e sponsorizzazioni.

Carriera

Dopo la laurea, ha dato il via alla carriera nel mondo della moda e della recitazione. La sua prima apparizione risale al 2009. Come vedremo ha lavorato in un film e in diverse serie televisive, sia prima che dopo Endless Love.

È grazie al ruolo di Zeynep Soydere che Hazal ha vinto diversi premi, tra cui il Golden Object Awards come Miglior Attrice Non Protagonista.

Film e serie TV

Durante la sua carriera in quali film abbiamo visto recitare Hazal Filiz Kucukkose? Per il momento vanta la sua presenza in Altri dieci giorni tra il bene e il male (Kötü Adamin 10 Günü) nel 2023.

Se parliamo di serie televisive invece possiamo ricordare ancora: Deniz Yıldızı (2009); Kalbim Seni Seçti (2011); Beni Affet (2011-2014); Uçurum (2012); Ustura Kemal (2012). In seguito citiamo ancora Günahkar (2014); Endless Love – Kara Sevda (2015-2017); Rüya (2017); Mehmed: Bir Cihan Fatihi (2018); Zemheri (2020); Yavuz (2022); Bir Peri Masalı (2022) e Üvey Anne (2023).

Hazal Filiz Kucukkose è Zeynep in Endless Love

Ha avuto maggiore popolarità grazie alla serie televisiva turca, Endless Love. Nella dizi Hazal Filiz Kucukkose veste in panni dell’enigmatica Zeynep Soydere. Il suo personaggio spesso finisce per mettersi nei guai.

Ne cast insieme a lei vediamo anche: Burak Ozcivit (Kemal Soydere); Neslihan Atagül (Nihan Sezin) e Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu) e Melisa Aslı Pamuk (Asu Kozcuoğlu).