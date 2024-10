Si è fatta apprezzare per tanti ruoli, ma in particolare per aver regalato il suo volto a Vildan in Endless Love. Lei è l’attrice Nese Baykent! Curiosi di conoscerla e scoprire tutti i dettagli su chi è, sulla sua età, la vita privata, la carriera e Instagram? Partiamo subito…

Chi è Nese Baykent

Nome e Cognome: Nese Baykent (in turco Neşe Baykent)

Data di nascita: 6 aprile 1974

Luogo di nascita: Smirne (Turchia)

Età: 50 anni

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Attrice

Marito: Nese dovrebbe essere sposata con Sanlı Baykent

Figli: Nese ha una figlia

Tatuaggi: Nese non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @nesebaykent

Nese Baykent età e biografia

Come si chiama l’attrice che fa Vildan di Endless Love? L’interprete di questo interessante personaggio della dizi turca è Nese Baykent! Quanti anni ha e dov’è nata? Dalla sua biografia sappiamo che è nata il 6 aprile 1974 a Smirne, in Turchia. La sua età è di 50 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete.

Nessuna informazione, per ora, su altezza o peso.

Ha studiato al Conservatorio di Ankara ed è proprio qui che ha conosciuto l’amore. A tal proposito andiamo subito a leggere cosa c’è da sapere sulla vita privata dell’amata attrice che veste i panni di Vildan in Endless Love.

Vita privata

Come abbiamo detto della vita privata di Nese Baykent qualcosa la sappiamo eccome! Vildan di Endless Love è sposata e ha dei figli? Oppure è single o fidanzata?

Durante il periodo di studi al Conservatorio di Ankara, Nese ha conosciuto Sanlı Baykent, anche lui attore. Tra loro è sbocciato l’amore, si sono sposati e oggi hanno una figlia di 20 anni di nome Bakış.

Dove seguire Nese Baykent, Vildan di Endless Love: Instagram e social

E se volessimo sapere di più su Nese Baykent come fare? Vildan di Endless Love si può seguire più da vicino su Instagram, dove racconta molto di sé e del suo lavoro.

L’attrice di tanto in tanto pubblica non solo dei contenuti inerenti alla sua carriera, ma non mancano anche scene di quotidianità, da foto a video.

Carriera

Una carriera importante quella di Nese Baykent divisa tra cinema, TV e teatro in particolare. Nel corso degli anni ha avuto diversi ruoli, anche se il primissimo risale al 2001 nel film Şellale e in seguito nella serie Yeraltında Dünya Var.

La popolarità maggiore però è arrivata grazie a Vildan in Endless Love, dove Nese Baykent ha avuto modo non solo di farsi conoscere in patria ma anche in altre parti del mondo come qui in Italia.

Film e serie TV

Sebbene il suo ruolo più celebre è quello di Vildan Acemzade nella serie Endless Love (Kara Sevda in origine), Nese Baykent ha preso parte ad altri film e serie televisive.

Per le pellicole citiamo Şellale nel 2001. Mentre se ci soffermiamo alle serie TV, invece, l’abbiamo vista lavorare nei seguenti progetti: Yeraltında Dünya Var, 2001; Kınacılar Konağı, 2008; Unutma Beni, 2008–2015; Beni Affet, 2011; Şefkat Tepe, 2013; Deniz Yıldızı, 2013–2015 e Beni Deli Etme, 2013.

In seguito l’abbiamo vista recitare anche in: Kurt Seyit ve Şura, 2014; Kara Sevda, 2015–2017; Şahin Tepesi, 2018; Afili Aşk, 2019–2020; Baş Belası, 2021 e Kısmet, 2023.

Durante la sua carriera ha lavorato molto anche a teatro.

La ragazza e l’ufficiale

Prima di arrivare a interpretare Vildan in Endless Love, Nese Baykent è stata protagonista nel 2014 della serie La ragazza e l’ufficiale (Kurt Seyit ve Şura).

Nese Baykent è Vildan in Endless Love

In Endless Love Nese Baykent presta il volto al personaggio di Vildan Acemzade. Si tratta di una donna molto risoluta e con le idee ben chiare. La sua vita subirà una serie di scossoni nel corso del racconto, che la cambieranno drasticamente.

Nella trama, senza svelarvi troppo, possiamo dire che è la sorella di Leyla, ma è anche la moglie di Önder, con cui ha avuto due figli Nihan e Ozan.

Nel cast di Endless Love tra gli attori, insieme a Nese Baykent abbiamo anche gli attori Burak Özçivit (Kemal Soydere); Neslihan Atagül (Nihan Sezin) e Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu) per passare a Hazal Filiz Küçükköse (Zeynep Soydere).