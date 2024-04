Endless Love anticipazioni 29 e 30 aprile: Kemal determinato a scoprire la verità

NEWS

Andrea Sanna | 29 Aprile 2024

Endless Love

Le anticipazioni di Endless Love per il 29 e 30 aprile cosa prevedono? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla serie turca!

Endless Love anticipazioni 29 aprile

Ci eravamo lasciati con una particolare scoperta fatta da Kemal e Nihan (QUI nel dettaglio), ma cosa è previsto per la puntata del 29 aprile di Endless Love?

Dalla trama e news della serie sappiamo che Emir e suo padre Galip si incontrano a casa della madre del ragazzo, che è incosciente da circa 25 anni. Galip rifiuta di restituire le chiavette USB a suo figlio e gli fa sapere che userà qualsiasi mezzo a disposizione per trovare chi lo sta ricattando.

Kemal osserva la scena silenziosamente e dichiara a Nihan di voler entrare in possesso delle chiavette in questione. Il tutto per scoprire la verità sulla notte che ha cambiato per sempre il loro destino. Con l’aiuto di Zehir si reca quindi in un quartiere poco raccomandabile e concludere l’operazione.

Dopo le anticipazioni del 29 aprile, quali sono le altre anticipazioni di Endless Love del 30 aprile?

Anticipazioni 30 aprile

Per la puntata del 30 aprile le anticipazioni di Endless Love prevedono quanto segue. Dopo il bacio sulla barca tra Zeynep ed Emir, Kemal ha dei sospetti che nella vita di sua sorella ci sia un altro uomo. Lei però nega.

Acceso scontro avviene poi tra Kemal e Tarik. Nel faccia a faccia il secondo chiede al primo di occuparsi di Zeynep. Intanto lei telefona di nascosto Emir.

Le anticipazioni di Endless Love proseguono con Nihan che vede il telefono di suo marito squillare e nota il nome. Per questo intima al marito di lasciare Zeynep. Peraltro gli dice di conoscere le varie minacce ricevute e pretende di visionare le immagini che tengono lui e la famiglia sotto attacco.

Intanto Kemal si gode la vittoria momentanea su Emir, che dopo aver sedotto Zeynep e dato un lavoro a Tarik ora vuole riprendersi il ruolo che gli spetta nella società.

Cosa succederà nelle prossime puntate? Lo scopriremo passo passo con le anticipazioni di Endless Love.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Ora che abbiamo tutte le anticipazioni di Endless Love, facciamo un recap per sapere quando va in onda e quante puntate abbiamo della serie turca.

Dal lunedì al sabato su Canale 5 è possibile seguire la soap ai seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

il sabato dalle 14:45 alle 16:30.

Quante puntate e stagioni sono di Endless Love? Precisamente 35 e 34 episodi per un totale di due stagioni. Anche se in Italia le puntate sono molto più corte rispetto al minutaggio originale, quindi ne vedremo molte di più.

Dove vederlo in TV e streaming

Tra le tante news scopriamo dove vedere Endless Love in TV. La serie turca si può guardare su Canale 5 e in streaming.

Per sapere quindi dove vedere Kara Sevda (nome originale della soap) potete consultare il sito e l’app di Mediaset Infinity.

Nella piattaforma è presente la trama di Endless Love e la possibilità di vedere o rivedere gli episodi e sapere come finisce la serie.

A domani con nuove anticipazioni di Endless Love!