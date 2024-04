Endless Love anticipazioni 27 aprile: Emir si lascia andare alla passione con Zeynep

NEWS

Andrea Sanna | 26 Aprile 2024

Endless Love

Anche sabato 27 aprile le anticipazioni di Endless Love ci riservano dei colpi di scena interessanti. Scopriamo cosa è previsto in questo episodio.

Endless Love anticipazioni 27 aprile

Dove eravamo rimasti? Onder trasportato in ospedale e l’aggressione subita da Kemal, sono solo alcuni dei nodi da sciogliere (QUI I DETTAGLI). Cosa è previsto dunque durante questa puntata di Endless Love?

Le anticipazioni della serie turca informano che Nihan e la sua famiglia sono molto preoccupati per le condizioni di Onder. Sono convinti infatti non si sia trattato di un incidente. In macchina c’era anche Tarik e di conseguenza i sospetti cadono su Emir.

Dopo la cena in ha conosciuto la famiglia di Kemal vista nelle precedenti puntate, Asu si sente sempre più vicina ai cari dell’uomo e si sente quasi una di loro ormai. Emir nel mentre convoca Tarik, con l’intento di averlo come sua persona di fiducia e offrirgli un lavoro come assistente.

Come proseguono le anticipazioni di Endless Love? In chiacchiera con Hakki, Asu confessa di essere innamorata di Kemal. L’uomo durante un pranzo in cui è presente anche Leyla lascia intendere di essere d’accordo a una relazione tra loro perché stima molto il ragazzo.

Nonostante queste confidenze, Leyla prende in disparte Kemal e lo convince a invitare Nihan per una serata al cinema. A sua volta proprio la ragazza riceve una chiamata dal dipartimento di polizia che fa sapere di aver trovato l’uomo (dichiaratosi colpevole) che ha investito Onder.

Dall’altra parte Emir e Zeynep trascorrono del tempo in barca. Lui dopo un invito la bacia. La giovane però non sa che lui è d’accordo con il capitano del mezzo, intanto a fotografare la scena.

Come proseguiranno le anticipazioni di Endless Love?

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Dopo le anticipazioni di Endless Love, vediamo quando e dove va in onda la serie turca. Iniziamo con il dire che le puntate sono previste dal lunedì al sabato su Canale 5:

dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

il sabato dalle 14:45 alle 16:30.

Quante puntate e stagioni sono di Endless Love? In Turchia la soap vanta due stagioni da 35 e 34 episodi. In Italia però abbiamo una durata inferiore di minutaggio per episodio, si parla di 25/35 minuti. Quindi noi vedremo molte più puntate perché spezzettate.

Dove vederlo in TV e streaming

Infine vediamo tutte le news che ci permettono come e dove vedere Endless Love in TV. La serie turca non è presente solo su Canale 5, ma anche in streaming.

Se vi state dunque chiedendo dove vedere Kara Sevda (nome originale dello show) potete consultare il sito o l’app di Mediaset Infinity.

Grazie alla piattaforma è possibile vedere non solo la trama di Endless Love, ma anche guardare e riguardare gli episodi. Tutto questo ci permetterà anche di scoprire come finisce.

Alla prossima con le nuove anticipazioni di Endless Love!