Debora Parigi | 8 Aprile 2024

Andiamo a conoscere chi è Pietro Fanelli, naufrago “nip” dell’Isola dei famosi 2024, scoprendo la sua biografia, la vita privata, il lavoro e i social.

Pietro Fanelli età, altezza e biografia

Scopriamo chi è Pietro Fanelli, naufrago dell’Isola dei famosi 2024, iniziando dalla sua biografia, quindi quanti anni ha, di dov’è e dov’è nato. Pietro Fanelli ha 23 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta e quindi nemmeno il suo segno zodiacale. È nato a Torino, ma vive a Milano da 4 anni. Lui dice che “si muove nel mondo”.

Non abbiamo informazioni nemmeno su altezza e peso. Sappiamo che ha qualche piccolo tatuaggio sul suo corpo.

Parlando della sua famiglia, dice che l’ha sempre amata, ma aveva bisogno di un po’ di solitudine e indipendenza. Per questo motivo è andato a vivere da solo, cambiando anche città. Aveva bisogno di scoprire il suo essere senza essere abbracciato dalla famiglia.

Vita privata: Pietro Fanelli ha una fidanza?

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Pietro Fanelli, ci si chiede se ha o meno una fidanzata. Pietro a quanto pare è attualmente single, ma non ne abbiamo la certezza. Lui però parla sempre di essere da solo.

Ragazzo molto particolare, si definisce un bohemien, un vagabondo. Infatti è arrivato a Milano senza un euro in tasca.

Dove seguire pietro Fanelli: Instagram e social

Ora che abbiamo qualche informazione in più su Pietro Fanelli, vediamo anche come seguirlo sui social.

Ha un profilo Instagram abbastanza seguito (oltre 26 mila follower) in cui pubblica molti scatti di servizi fotografici.

Non è comunque un amante dei telefoni, pensa che allontanino l’umano dalla verità.

Lavoro e carriera

Che lavoro fa Pietro Fanelli dell’Isola dei famosi 2024? Lui è un poeta. Come ha rivelato, è arrivato a Milano senza un euro in tasca e ha iniziato a darsi da fare. “Sono semplicemente un essere umano che porta avanti il suo amore per qualcosa e ne produce un’opera”, ha raccontato.

Pietro non è amante delle regole, le definisce opprimenti, perché non riesce ad esprimersi al massimo.

Da quello che possiamo vedere sui suoi social, Pietro lavora anche come modello. Probabilmente ha iniziato proprio con questo lavoro a Milano per guadagnarsi da vivere.

Pietro Fanelli fa parte dell’Isola dei famosi 2024 in un gruppo di “nip” arrivato in Honduras due giorni prima dei vip.