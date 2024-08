Siete curiosi di conoscere le anticipazioni di Endless Love per il 26 agosto? La serie turca torna con avvincenti episodi! Andiamo a scoprire la trama e dove vederlo in streaming.

Anticipazioni Endless Love 30 agosto

Siamo giunti al gran finale della prima stagione di Endless Love con la puntata del 30 agosto. Vediamo insieme le anticipazioni suddivise nel doppio appuntamento della giornata.

ORE 14:10

Zeynep è reticente e cerca di sviare riguardo al suo rapporto con Emir. Per tale ragione Kemal contatta un hacker, con l’intenzione di recuperare dal telefono della sorella i messaggi eliminati.

Leggendoli, Kemal fa la sconvolgente scoperta e viene a conoscenza della relazione segreta tra Zeynep ed Emir.

Le anticipazioni di Endless Love informano ancora che Galip chiede ad Asu di potersi incontrare. Qui l’uomo porgerà domande molto personali alla ragazza sulla sua famiglia. Per questo Asu dubita del fatto che lui possa conoscere la sua vera identità.

Arriva la resa dei conti finale! Emir decide che è arrivato il momento di uccidere Kemal. A Tufan chiede di portare a termine l’incarico.

ORE 21:30

La trama di Endless Love procede con Kemal che, dopo aver scoperto della relazione segreta tra Emir e sua sorella Zeynep, decide di parlare con lei. Le parole della ragazza faranno arrabbiare talmente tanto Kemal, che arriverà al punto di voler affrontare definitivamente il suo rivale.

Non è a conoscenza però che Emir aveva convinto Tufan, tramite ricatto, di risolvere la questione una volta per tutte con Kemal. Procede bene invece la storia tra Tarik e Banu. I due stanno per coronare il loro sogno d’amore.

Galip sospetta che Asu sia sua figlia, trova Hakki ed è disposto a usare qualsiasi mezzo, persino la violenza, per scoprire la verità. Ozan in carcere riesce a sopportare questo momento solo grazie al suo amore per Zeynep. Almeno fino a quando qualcuno in anonimo non gli fa recapitare le fotografie e lo fanno ricredere su sua moglie. Per questo, arrabbiatissimo, fa il possibile per comunicare con l’esterno!

Emir si trova in ospedale in fin di vita e subisce un intervento chirurgico in ospedale. Nihan, piuttosto confusa, si reca in ospedale dov’è presente suo fratello Ozan e cerca di portarlo via con sé. Chiede aiuto a sua madre, che resta in silenzio con la fede di Onder tra le mani.

Dall’altra Kemal viene portato in tribunale. Tutto sembra procedere per il meglio. L’arrivo di Nihan come testimone dell’accusa cambia in maniera del tutto imprevedibile il corso degli eventi.

La pittrice, come rivelano le anticipazioni di Endless Love, rivela la vera natura dei conflitti tra Kemal ed Emir e fornisce dei moventi per l’odio di Kemal verso suo marito. Per questo Kemal viene condotto in carcere, in attesa di processo.

Nel mentre Leyla prova a convincere Nihan a ritrattare la sua testimonianza, ma si scontra con la donna. Nihan infatti è convinta che sia Kemal il responsabile delle tragedie accadute.

Zeynep scopre che suo fratello Kemal è in carcere. In preda al panico vuole scappare da Istanbul, ma viene colta da violenti dolori.

Quando va in onda

Ora che Endless Love è tornato nella programmazione di Canale 5 quando va in onda su Canale 5?

La serie televisiva torna alle 14:10 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, poco dopo Beautiful e lascerà poi spazio a The Family, altra serie amata di Canale 5.

Si manterrà questa programmazione almeno fino al ritorno di Uomini e Donne, previsto per il 9 settembre.

Quanti episodi ha Endless Love

Il serial televisivo è diviso in due stagioni. In Turchia sappiamo per certo che Endless Love è divisa per ognuna in 35 e 39 puntate ciascuna.

In Italia invece, così come accadde per Love Is In The Air e altre serie, la durata degli episodi è più breve e di conseguenza diluita in più episodi, nonostante sia divisa in due stagioni come l’originale ovviamente.

Dove vederlo in TV e streaming

Ultima domanda, ma non meno importante di certo: dove vedere in TV e streaming Endless Love?

La serie televisiva ha come opzioni Canale 5 o Mediaset Infinity. In entrambi i casi potete decidere di vedere il serial televisivo in diretta nel momento in cui viene trasmesso.

C’è da dire però che mediante l’app o il sito è anche possibile guardare la soap opera anche in altre occasioni e più liberamente quando si vuole.