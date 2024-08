Trama e anticipazioni di venerdì 30 agosto per la puntata di The Family

Non riuscite a resistere e attendere la puntata di venerdì 30 agosto per scoprire cosa riserverà la trama? Allora siete nel posto giusto per leggere tutte le anticipazioni di The Family, conoscere i dettagli sugli episodi e dove guardare in TV e streaming.

Anticipazioni The Family 30 agosto

Cihan vede un video e scopre tutta la verità su suo passato. Molto arrabbiato si reca nello studio di Devin. Quest’ultima si trova costretta a dire che le sedute non avranno più seguito.

Ekrem intanto interrompe la relazione con Yagmur. La sua famiglia non approva il passato della ragazza.

Nel mentre intanto Cihan si reca alla villa per una resa dei conti con Aslan.

Quando va in onda

Vi state per caso chiedendo dove va in onda The Family? Tutti i giorni dal dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:45, subito dopo Endless Love.

Ma prendete penna e taccuino perché ci saranno presto dei cambiamenti, dal 2 settembre per la precisione! Con il ritorno di Uomini e Donne il 9 settembre, la serie televisiva sarà trasmessa solo su Mediaset Infinity. Quindi se avete intenzione di seguirla ancora, dovrete usufruire di app o sito.

Quante puntate ci sono di The Family

Di The Family quanti episodi ci sono nel 2024? E la seconda stagione di Aile (nome originale) da quante puntate è formata?

Seguendo le anticipazioni turche sappiamo che la serie è composta da due stagioni di 13 e 17 episodi ognuna. In Italia invece abbiamo molte più puntate data la durata diversa di ognuna (più brevi rispetto alla messa in onda originale)

The Family dove guardare in TV e streaming

Volete sapere anche dove guardare The Family in TV e in streaming?

La soap opera sarà disponibile in TV su Canale 5 fino a venerdì 6 settembre! Poi a seguire, come detto, dal 2 settembre sarà disponibile solo su Mediaset Infinity.

E proprio mediante lo streaming, app e sito di Mediaset Infinity, sarà possibile guardare gli episodi subito o quando si vuole, per non perdervi nemmeno un secondo