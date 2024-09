È l’affascinante ed enigmatica Asu di Endless Love. Ma chi è l’attrice a darle il volto? Si chiama Melisa Asli Pamuk. Conosciamola meglio in questa scheda conoscitiva con tutte le curiosità sul suo conto: età, vita privata, carriera e Instagram.

Chi è Melisa Asli Pamuk

Nome e Cognome: Melisa Asli Pamuk (in turco Melisa Aslı Pamuk)

Data di nascita: 14 aprile 1991

Luogo di nascita: Haarlem (Paesi Bassi)

Età: 33 anni

Altezza: 1 metro e 79 centimetri

Peso: 61 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: modella e attrice

Marito: Melisa è sposata

Figli: Melisa è incinta e presto diventerà mamma

Tatuaggi: Melisa non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @melisapamuk

Melisa Asli Pamuk età, altezza e biografia

Prima come modella e poi come attrice, fa stabilmente parte del mondo dello spettacolo ed è molto conosciuta e apprezzata. È nota in Turchia, ma anche nel nostro Paese per aver dato voce a un personaggio molto amato di una serie televisiva.

Chi è Asu di Endless Love? Come si chiama l’attrice che la interpreta? Lei è Melisa Asli Pamuk. Della sua biografia sappiamo che è nata ad Haarlem (nei Paesi Bassi) il 14 aprile 1991. La sua età oggi è di 33 anni.

Altezza e peso dell’attrice corrispondono a 1 metro e 79 centimetri e 61 kg.

È nata da una famiglia originaria della città turca di Alessandretta, in provincia di Hatay (capoluogo di Antiochia). Non tutti sanno forse, ma Melisa parla benissimo, oltre al turco e olandese, anche l’inglese, il francese e il tedesco.

Vita privata

Molto riservata come la maggior parte di chi fa il suo mestiere, non si conosce tantissimo della vita privata dell’attrice che interpreta Asu in Endless Love. Ma sappiamo almeno se Melisa Asli Pamuk è fidanzata o sposata? Ha dei figli?

L’attrice è sposata con il calciatore turco Yusuf Yazıcı. Quando si sono sposati? La coppia è convolata a nozze nel maggio del 2024. Sempre nello stesso anno ha anche annunciato di essere incinta.

Dove seguire Melisa Asli Pamuk, Asu di Endless Love: Instagram e social

Amanti delle serie turche e di Endless Love, non vorrete mica lasciarvi scappare la possibilità di seguire Melisa Asli Pamuk sui social? L’attrice ha un profilo TikTok e Snapchat, ma è anche presente su Instagram.

Nelle sue pagine ufficiali l’attrice condivide tanto della sua vita dentro e fuori dal set. E proprio sui social ha fatto sapere di essere in dolce attesa.

Carriera

Dopo l’esperienza per il concorso Miss Turchia, Melisa Asli Pamuk è ritenuta non solo modella. Ha seguito lezioni di recitazione presso l’istituto privato Sadri Alisik Cultural Center. A partire dal 2013 lavora nel mondo della recitazione.

Miss Turchia

Come detto nel 2011 è stata una delle 20 finaliste di Miss Turchia, tenutosi a Istanbul. Qui è stata incoronata vincitrice e ha rappresentato la Turchia a Miss Universo.

Film e serie TV

Quali sono i film e serie TV in cui è stata protagonista Melisa Asli Pamuk, Asu di Endless Love. Ecco le pellicole che l’hanno vista protagonista:

G.D.O. Kara Kedi (2013); Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit (2021); Kilit (2021); Garip Bülbül Neşet Ertaş (2023); Kadınlara Mahsus (2023); Cem Karaca’nin Gözyaslari (2024); Sen Büyümeye Bak (2024); Red Dress Massacre (2024); Scotoe (2024)

Mentre invece in TV l’abbiamo vista nelle seguenti serie: Yer Gök Aşk (2010-2013); Lale Devri (2013); La ragazza e l’ufficiale – Kurt Seyit ve Şura (2014); Her Sevda Bir Veda (2014); Ulan İstanbul (2014-2015).

In elenco aggiungiamo ancora: Asla Vazgeçmem (2015); Endless Love – Kara Sevda (2015-2017); Çarpışma (2018-2019); Yeni Hayat (2020); Kırmızı Oda (2021) ed EGO (2023).

Segnaliamo anche delle web series: Hay Sultan (2021); Dreams and Realities – La forza dei sogni – Hayaller ve Hayatlar (2022).

Nel 2004 e nel 2024 ha preso parte anche a due cortometraggi: Dat zit wel snor e She Wax. Sempre nel 2024 è una delle ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo.

La popolarità le ha anche permesso di portare a casa dei premi in carriera.

La ragazza e l’ufficiale

Nel 2014 ha interpretato il personaggio di Ayşe nella serie TV turca di successo Kurt Seyit ve Şura, esportata anche in altri Paesi (tra cui l’Italia) con il titolo de La ragazza e l’ufficiale.

Melisa Asli Pamuk è Asu in Endless Love

Il vero successo per Melisa Asli Pamuk è arrivato dopo aver prestato il volto ad Asu Kozcuoğlu in Endless Love. Il suo è un personaggio particolarmente enigmatico e misterioso.

Nella soap opera, amatissima anche in Italia, ha condiviso il set con attori come Burak Ozcivit (Kemal Soydere); Neslihan Atagül (Nihan Sezin) e Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu).

Dreams and Realities – La forza dei sogni

Altro ruolo di rilievo Melisa l’ha avuto in Dreams and Realities – La forza dei sogni. Nella serie televisiva turca ha vestito i panni di Setenay. Ha condiviso il set con attrici molto amate in Turchia (ma anche in Italia) come Özge Gürel e Aybüke Pusat.