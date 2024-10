Chi ha davvero vinto la sfida degli ascolti? Ecco i dati in sovrapposizione tra Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales per la puntata di ieri sabato 12 ottobre.

I dati di Tú Sí Que Vales e Ballando con le Stelle

Quando a scontrarsi sono trasmissioni di rilievo per le rispettive reti come Ballando con le Stelle (per la Rai) e Tú Sí Que Vales (per Mediaset) il giorno successivo c’è sempre grande attesa. La curiosità principale sta nel conoscere i dati ufficiali e dunque chi ha vinto la serata.

Dopo avervi riportato i dati generali, però, c’è da fare una precisazione, come si legge mediante un comunicato lanciato da Mediaset. Nella nota ufficiale infatti apprendiamo qualche cosa in più rispetto alla puntata di ieri.

Analizzando i dati nel momento in cui i due programmi Rai e Mediaset si sono effettivamente scontrati, c’è qualcosa di interessante. Quindi dalle 21:20 alle 00:58, i dati sono i seguenti:

“In sovrapposizione dalle 21:20 alle 00:58 Ballando con le Stelle ottiene 3.514.000 spettatori (25.62%) vs Tú Sí Que Vales 3.529.000 spettatori (25.73%)”. Ricordiamo infatti che a differenza della programma di Canale 5, su Rai 1 il dance show prende il via poco dopo il TG.

I dettagli della prima serata di Canale 5

Ma non solo, perché ci sono anche altri dettagli da tenere a mente. Nello specifico possiamo affermare che la trasmissione di Canale 5 sul target commerciale 15-64 anni ha raggiunto il 28.41% di share. Mentre invece sul target 15-34 anni lo share ha raggiunto addirittura il 32.33%.

Da precisare poi che ci sono stati anche dei picchi nel corso della serata di Tú Sí Que Vales, perché alle ore 21:54 i telespettatori sintonizzati sul talent show di Canale 5 sono stati addirittura 4.682.000, invece alle ore 23:59 si è arrivati al 30.73%

Dunque se ci si sofferma su questo frangente possiamo affermare che c’è stato un bel testa a testa che ha però favorito Tú Sí Que Vales ieri sera. Il pubblico ha dunque premiato il programma di Canale 5 e quindi la rete di Mediaset.

Di questi “scontri televisivi” ne vedremo ancora parecchi durante le settimane a venire e chissà chi la spunterà la prossima volta!