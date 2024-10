Oggi prima della puntata di Uomini e Donne, è previsto nel palinsesto Mediaset un nuovo appuntamento con la serie turca. Vediamo quindi quali sono le anticipazioni e la trama di oggi di Endless Love del 15 ottobre!

Anticipazioni Endless Love oggi 15 ottobre

Eccoci qui con le anticipazioni di Endless Love del 15 ottobre:

Scambiare il ciuccio di Deniz (come visto nella puntata di ieri), all’insaputa di Kemal, sembra rivelarsi un buon piano per Asu ed Emir.

Il giorno successivo, di buon mattino, Kemal si avvia verso la clinica per fare il test del DNA. Tutto pare svolgersi come previsto, ma comunque l’ingegnere si sente di raccomandare Zehir, ovvero controllare che nessuno lo segua.

Si accorge però che Tufan (braccio destro di Emir) sta pedinando Kemal e per questo cambiano strategia per riuscire a ottenere il DNA di Deniz.

Intanto Fehime è sconvolta per aver chiuso i rapporti con sua figlia Zeynep.

La prossima mossa sarà un passo ulteriore che ci aiuterà a scoprire come finisce Endless Love e quante puntate mancano alla fine della serie TV.

Endless Love quanti episodi ha e quando va in onda

Le anticipazioni del 15 ottobre di Endless Love sono piuttosto chiare, ma dobbiamo ricordare ora quanti episodi ha la soap e quando va in onda. Partiamo da quest’ultimo punto.

La dizi turca quando va in onda? Endless Love nel palinsesto di Mediaset è inserita nei seguenti orari su Canale 5:

Dalle ore 14:10 è in onda dal lunedì al venerdì.

al Alle 21:30 il giovedì in prima serata, dopo la puntata del pomeriggio in onda regolarmente.

il in prima serata, dopo la puntata del pomeriggio in onda regolarmente. Infine il sabato dalle 14:45.

Per quanto riguarda invece gli episodi quanti ne ha la serie TV? La soap è formata da due stagioni di 35 e 39 episodi ognuna.

In Italia però sono stati suddivisi diversamente gli episodi in quanto a durata e per questo abbiamo molte più puntate. Ora è in corso la seconda e ultima stagione.

Dove vederlo in TV e streaming

Oltre alle anticipazioni di Endless Love di oggi 15 ottobre è giusti anche ricordare dove guardare in TV e in streaming la serie.

I mezzi sono due: su Canale 5 o attraverso Mediaset Infinity (sito, app o Smart TV) a seconda delle vostre preferenze. Sulla piattaforma si possono recuperare anche gli episodi precedenti e vedere qualche piccolo secondo della puntata successiva.

Domani vi aspettiamo qui per altre anticipazioni!