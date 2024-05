Enrico Mentana, la replica al veleno contro Lilli Gruber: “Prendo le distanze da maleducati e ignavi”

Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Maggio 2024

Enrico Mentana ha replicato sui social alla frecciatina che Lilli Gruber gli ha lanciato in diretta ieri sera

A distanza di alcune ore dalla puntata di ‘Otto e Mezzo‘ Enrico Mentana ha replicato alla frecciatina in diretta di Lilli Gruber. Ecco la sua reazione.

La frecciatina di Enrico Mentana

Ieri sera il programma condotto da Lilli Gruber è partito con alcuni minuti di ritardo e ha lanciato una frecciatina a Enrico Mentana, che poco prima aveva chiuso il TGLa7: ““Buonasera e benvenuti alle 20:46, non alle otto e mezza e a Otto e mezzo, ma l’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo”.

I telespettatori hanno subito notato una certa irritazione nel suo tono di voce e hanno commentato divertiti di tale diatriba. Chi si è divertito meno però è proprio Mentana, che ha fatto notare come una curva positiva negli ascolti del TG porti beneficio anche alla Gruber.

In seguito ha poi espresso la sua delusione nell’apprendere che l’azienda non ha preso una posizione per difenderlo. Di conseguenza Enrico Mentana stesso ha affermato di voler prendere le distanze “dai maleducati e dagli ignavi“. Qui di seguito il suo discorso completo:

Dall’uno al nove per cento in mezz’ora. Questa è la curva degli ascolti – del tutto simile a quelle dei giorni precedenti – del tgla7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento. A quel tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente.

Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi

