Jennifer Lopez è la regina del Met Gala 2024 e brilla sul red carpet con un abito da 2,5 milioni di perline

Andrea Sanna | 7 Maggio 2024

Jennifer Lopez

Una delle regine del Met Gala 2024 è senza dubbio Jennifer Lopez! L’amata popstar ha brillato sul red carpet e ha sfoggiato un abito, che vanta la firma di un noto brand italiano.

Jennifer Lopez è la regina del Met Gala!

Parata di stelle al Met Gala 2024! Non solo la coppia formata da Damiano David e Dove Cameron che tanto ha attirato l’attenzione, ma anche Jennifer Lopez ha fatto molto parlare di sé. Questo perché l’amata cantante non ha deluso le aspettative e ha portato anche un po’ di made in Italy su uno dei red carpet più glamour e attesi dell’anno!

Durante la serata evento dedicato a The Garden of Time, la popstar internazionale ha indossato un look su misura firmato Schiaparelli Haute Couture. Un outfit che non lascia spazio all’immaginazione, molto appariscente e scintillante, come mostrato da queste immagini. Jennifer Lopez ha posato davanti ai fotografi, illuminando la passerella con il suo travolgente fascino.

Ancora una volta Jennifer Lopez non ha tradito le aspettative e la grande attesa dei suoi ammiratori in giro per il mondo. In tanti infatti aspettavano di poter vedere il look di quest’anno e, a quanto pare ancora una volta la cantante e attrice è stata davvero straordinaria e elegantissima! Pensate che l’abito vanta la bellezza di 2,5 milioni di perline circa. Un qualcosa di davvero incredibile!

Gli stylist Rob Zangardi e Mariel Haen hanno fatto un ottimo lavoro e scelto, come detto, un abito su misura nude, con un effetto argentato e ricco di paillettes. Schiaparelli Haute Couture è il brand di questo meraviglioso vestito.

L’abito sfoggiato da Jennifer Lopez, peraltro, vanta un lungo strascico. A completare il tutto un collier tempestato di diamanti e delle scarpe e borsa color crema. La cantante ha davvero attirato l’attenzione con questa scelta stilistica e ha brillato sul red carpet del Met Gala 2024! Tanti sono i complimenti ricevuti sul web, che sicuramente le faranno molto piacere. Ma non sarebbe potuto essere altrimenti.