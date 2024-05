Enrico Mentana contro Lilli Gruber in diretta: “Offeso, se La7 non parla trarrò le mie conclusioni”

NEWS

Nicolò Figini | 7 Maggio 2024

Enrico Mentana ha riservato un piccolo spazio all’interno del TGLa7 per sfogarsi in diretta dopo la stoccata che gli ha lanciato Lilli Gruber nella giornata di ieri.

Lo sfogo di Enrico Mentana

Continua la polemica tra Enrico Mentana e Lilli Gruber dopo che quest’ultima, nella serata di ieri, si è lasciata andare a un piccolo sfogo contro il conduttore del TGLa7. Il suo programma, ‘Otto e Mezzo‘ è partito con quasi 15 minuti di ritardo rispetto al solito e la giornalista si è dimostrata particolarmente infastidita lanciando una frecciatina al collega.

In mattinata Mentana ha replicato sui propri spazi social facendo notare come il traino del TG rechi beneficio anche a ‘Otto e Mezzo‘, ma ha anche dimostrato tutto il sui dispiacere nel fatto che l’azienda non sia intervenuta nella questione: “Prendo io le distanze dai maleducati e dagli ignavi“.

La faccenda sembrava chiusa ma in realtà Enrico Mentana è tornato a colpire in diretta proprio questa sera. Verso la fine dell’edizione del TGLa7 ha spiegato perché la trasmissione lunedì si è allungata più del previsto: “Era una giornata cruciale. La prospettiva di pace in Medio Oriente, la tragedia vicino a Palermo e tante altre notizie“.

Il giornalista si è quindi scusato con il pubblico, ma ha precisato che “era stabilito e concordato con chi dirige questa rete“. Poi ha proseguito il suo discorso menzionando le “parole sgradevoli” che Lilli Gruber ha utilizzato nei suoi confronti:

“Mi siedo qui da 14 anni per fare questo telegiornale e non ho mai offeso volontariamente nessuno, tanto meno i colleghi che lavorano su questa rete. Gradirei reciprocità e gradirei anche che non ci fosse mutismo da parte dell’azienda per cui lavoro. Domani sera vedremo se ci sarà qualcosa o trarrò le dovute conclusioni e le dirette conseguenze”.

Come andrà a finire? Ce lo dirà il tempo.