1 Enrico Nigiotti parla di Elena

Il daytime di Amici 20 ieri pomeriggio ci ha regalato due ospiti importanti come Enrico Nigiotti e Virginio Simonelli. Entrambi sono stati ex concorrenti del talent show di Maria De Filippi e hanno così avuto la possibilità di raccontarsi e dispensare alcuni consigli.

Il primo a parlare del suo percorso nel fortunato programma di Canale 5 è stato Enrico Nigiotti. Nella scuola oltre a mettere in mostra il suo talento, Nigiotti ha vissuto una bellissima storia d’amore con Elena D’Amario, ora tra i professionisti. L’ultima volta che si sono visti lei si è molto emozionata nel ricordare quei momenti insieme (tanto da fargli una dedica poco dopo la puntata), ma vediamo insieme cosa ha detto l’artista toscano: «Mi fa strano fare l’oratore e parlare. Vi racconto la mia storia che non ha niente da insegnarvi ma può essere, magari, uno sguardo in più sul paesaggio che è il mondo musicale, quello che c’è fuori. Voi eravate piccini. Quando ho fatto Amici io, stiamo parlando del 2009/10, avevo 20 anni. Secondo me ero acerbo ma ci credevo molto».

Ha ammesso Enrico Nigiotti. Come ben ricorderanno i fan affezionati della trasmissione, il cantante ha deciso di autoeliminarsi a poco dalla finale. Aveva con sé già un contratto discografico, mentre Elena, invece, non era ancora riuscita ad ottenere nulla. Per tale ragione ha deciso di uscire lui e lasciare alla ballerina il suo posto:

«Avevo ricevuto un contratto discografico mentre ero qui e mi sono autoeliminato a tre puntate dalla finale. Ho lasciato il mio posto a un’altra persona. Perché mi sono detto “Io ho ricevuto un contratto, quest’altra persona non ha ancora un contratto da ballerina. Quindi io lascio il posto a lei, non voglio fare la sfida con lei. Per me deve essere così”. E sono andato via”»

Con queste parole Enrico Nigiotti ha ricordato gli anni in cui lui ed Elena D’Amario formavano una coppia. Nel suo lungo discorso ad Amici 20, il cantante ha voluto dispensare anche qualche consiglio utile, che i ragazzi hanno molto apprezzato…