NEWS

Nicolò Figini | 28 Giugno 2023

Il rapporto tra Enrico Papi e la moglie

Di Enrico Papi abbiamo sempre parlato dal punto di vista lavorativo. Di recente è stato opinionista a L’Isola dei Famosi 2023 e nella prossima stagione televisiva dovrebbe prendere il timone de La Pupa e il Secchione ma anche di un nuovo programma. Poche volte, infatti, ci siamo concentrati sulla sua vita personale.

Ne ha parlato, però, in una recente intervista all’interno della quale ha parlato del suo rapporto con la moglie Raffaella Schifino, con la quale ha messo al mondo i figli Rebecca e Iacopo. Nel corso della chiacchierata ha affermato che la loro storia ha vacillato molte volte:

“Abbiamo vacillato parecchie volte. Ma quando le cose non vanno nella giusta direzione ci sono due possibilità: o si tenta di risolvere il risolvibile, oppure bisogna capire come mettere la parola fine senza fare del male a nessuno. Sono convinto che sia molto meglio una separazione serena di un matrimonio infelice”.

Successivamente Enrico Papi ha anche fatto riferimento alla passione tra due persone. Questa, soprattutto dopo anni e anni di matrimonio, non rimane quella di un tempo e può succedere di tutto.

La cosa importante è che non venga meno il rispetto. Aggiunge, inoltre, che secondo lui la fedeltà non esiste “come la intendiamo noi” e “quelli che dicono il contrario mentono“.

Papi, quindi, ha aggiunto che la moglie sa che lui è attratto dalla bellezza e che è curioso per natura. Non sono una coppia “libertina“, ma nel loro rapporto non esiste ipocrisia. Nel corso dell’intervista, poi, pare si sia definito “fluido” e di non credere nelle etichette: “Io sono un esteta, vado oltre“.

Questa la sua intervista rilasciata a Chi. Seguiteci per tante altre news.