Vincenzo Chianese | 28 Giugno 2023

La divertente gaffe di Tananai

In questi mesi è arrivato un enorme successo per Tananai. Come sappiamo infatti lo scorso febbraio il giovane artista ha partecipato per la seconda volta al Festival di Sanremo, e sul palco dell’Ariston ha presentato la canzone Tango, classificandosi al quinto posto. Il brano così ha scalato le classifiche musicali, e senza dubbio ancora oggi è uno dei pezzi più amati tra quelli in gara alla kermesse. Nel mentre Alberto ha dato il via al suo tour, e solo poche settimane fa ha registrato il tutto esaurito al Mediolanum Forum di Assago. Ieri sera come se non bastasse il cantante è anche salito sul palco di Love Mi, il concerto benefico organizzato da Fedez, che si è tenuto in Piazza Duomo a Milano.

Per l’occasione Tananai si è esibito con alcuni dei suoi brani più noti, tra cui anche Tango, ma a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha fatto divertire il web. Alberto infatti ha deciso di scendere tra il pubblico per salutare la folla che lo stava acclamando. Poco dopo però il cantante ha ammesso di non sapere come fare per risalire sul palco, e ha così affermato:

“Non dovevo farla sta cosa. Mo non so da dove salgo”.

Tananai scende tra il pubblico ma non sa come risalire sul palco: “Non dovevo farla sta cosa, mo non so da dove salgo… qua c’è un buco? no? boh ok”💀#LoveMi pic.twitter.com/s9NZuPEJKr — eli 😉 lontrine tanto care🦦 (@eliisanenci) June 27, 2023

Con l’aiuto della sicurezza tuttavia Tananai è riuscito a risalire sul palco, ma la gaffe ha fatto divertire tutti i presenti, il pubblico da casa e il web. Poco dopo come se non bastasse Alberto ha aggiunto: “Chiedo scusa a tutti i cameraman, ma volevo sentirvi un po’ più vicini”. Il giovane artista senza dubbio si sta godendo questo meritato successo, e non è escluso che nelle prossime settimane possano arrivare ulteriori sorprese per tutti i fan. Ma come ci stupirà Alberto? Non resta che attendere per scoprirlo.