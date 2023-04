NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Aprile 2023

Nonostante L’Isola dei Famosi sia partita esattamente da 10 giorni, sembrerebbe che ci siano già delle tensioni in corso all’interno del programma. TvBlog infatti ha parlato di presunte frizioni tra Enrico Papi e Ilary Blasi, che naturalmente hanno fatto discutere il web. Stando a quanto riporta il noto portale, pare che la conduttrice abbia chiesto agli autori di frenare in qualche modo l’esuberanza dell’opinionista durante una pausa pubblicitaria. Lunedì sera tuttavia, nel corso della seconda puntata del reality, tra Enrico e Ilary non sono mancate battute e momenti divertenti, ed era sembrato che i pettegolezzi fossero destinati a rimanere tali.

Nelle ultime ore però a intervenire è stato Pipol Gossip, che ha rivelato che Enrico Papi potrebbe lasciare L’Isola dei Famosi già dalla prossima puntata. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che un gesto dell’opinionista non sia piaciuto alla Blasi, agli autori e ai piani alti di Mediaset. Ma non solo. Sempre secondo il portale ci sarebbero delle riunioni in corso per stabilire le sorti di Papi. Questo quanto riporta Pipol:

“C’è un gesto che ha fatto arrabbiare molto non solo la conduttrice, ma autori in studio e non, regia e piani alti in Mediaset, ovvero quando Papi ha strappato letteralmente di mano la busta di Ilary per leggere il nome dell’eliminato, disintegrando una liturgia che spetta solo e unicamente al conduttore. […] Le critiche feroci e le mancanze di rispetto in studio stanno scaldando gli animi. Non è escluso che lo stesso Papi possa abbandonare già da lunedì. Le riunioni accesissime sono in corso”.

Come sempre però vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con le pinze. Non c’è infatti alcuna prova certa che le cose stiano realmente così e che Enrico Papi possa lasciare realmente L’Isola dei Famosi. Noi di Novella2000.it tuttavia siamo pronti ad aggiornavi qualora dovessero esserci delle news in merito.